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Dünya

Türkistan'dan ilk uluslararası uçuş, 21 Mart'ta Türkiye'ye yapılacak

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde geçen yıl 1 Aralık'ta hizmete açılan Türkistan Uluslararası Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçak seferi, 21 Mart'ta İstanbul'a yapılacak.

AA05 Mart 2021 Cuma 12:36 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 12:36
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Kazakistan Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, Türkistan Uluslararası Havalimanı'nın ilk yurt dışı uçak seferleri için bilet satışlarını başlattığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Aralık 2020'de hizmete açılan havalimanından ilk yurt dışı uçak seferinin 21 Mart'ta Türkiye'ye yapılacağı kaydedildi.

Türkistan-İstanbul-Türkistan güzergahında yapılacak ilk uluslararası uçuşun Fly Arystan Havayolu şirketince gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "İlk etapta haftada 2 sefer, daha sonra söz konusu hatta uçak sayısı haftada 7'ye çıkarılacak." ifadesine yer verildi.

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