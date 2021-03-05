Kazakistan Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, Türkistan Uluslararası Havalimanı'nın ilk yurt dışı uçak seferleri için bilet satışlarını başlattığı bildirildi.
Açıklamada, 1 Aralık 2020'de hizmete açılan havalimanından ilk yurt dışı uçak seferinin 21 Mart'ta Türkiye'ye yapılacağı kaydedildi.
Türkistan-İstanbul-Türkistan güzergahında yapılacak ilk uluslararası uçuşun Fly Arystan Havayolu şirketince gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "İlk etapta haftada 2 sefer, daha sonra söz konusu hatta uçak sayısı haftada 7'ye çıkarılacak." ifadesine yer verildi.