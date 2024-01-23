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Dünya

Türkiye, 2016'dan bu yana KKTC'ye yaklaşık 220 milyon metreküp su verdi

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 2016'dan bu yana yaklaşık 220 milyon metreküp su verildiği bildirildi.

AA23 Ocak 2024 Salı 22:49 - Güncelleme:
Türkiye, 2016'dan bu yana KKTC'ye yaklaşık 220 milyon metreküp su verdi
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, KKTC Su Temin Projesi kapsamında 27 Haziran 2016'dan bugüne kadar, KKTC'deki içme suyu depolarına yaklaşık 220 milyon metreküp su verildiği aktarıldı.

İki ülke arasında imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşmaları kapsamında KKTC'de içme ve kullanma suyu ile tarımsal sulama suyu alanlarında Ankara kaynaklı yatırımların sürdüğü aktarılan açıklamada, ülke genelinde dere ıslahı, gölet temizliği, sulama sistemlerinin yenilenmesi, içme suları isale hatları, bakım, onarım, yenileme ve malzeme alımı projelerinin yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye'den gelen suyun tarımsal sulama amaçlı Mesarya Ovası'na iletilmesi için çalışmaların devam ettiği ve bu süreçte 1230 dönüm alanın suya kavuşturulduğu kaydedildi.

Güzelyurt Ovası'nda sulama alanlarının yaygınlaştırılması, proje verimliliğinin artırılması ve yer altı kuyu ve kaynaklarının korunarak geliştirilmesi amacıyla sulama malzemesi ve ekipmanı alımına da finansman desteği sağlandığı aktarıldı.

Söz konusu projeler kapsamında yapımı tamamlanarak hizmete alınan Yeni Merkezi Cezaevi ve civarı yerleşim yerlerine su temini için de finansman sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bu alanda KKTC'ye verdiği desteğin devam edeceği dile getirildi.

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