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Dünya

Türkiye 58 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılının ilk 11 ayında toplam 57 milyon 363 bin 350 ziyaretçi ağırlandığını açıkladı.

DHA20 Aralık 2024 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Türkiye 58 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye 2024 yılının Kasım ayında da turizmdeki yükselişini sürdürüyor. Yılın 11 ayında toplam 57 milyon 363 bin 350 ziyaretçi ağırlandı. 11 aylık dönemde yabancı ziyaretçi toplamı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,09 artışla 50 milyon 40 bin 427 oldu. Türkiye'ye kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,25 artış göstererek 2 milyon 733 bin 663 olarak gerçekleşti" denildi.

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Türkiye'ye kasım ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yüzde 15,39 artış ve 281 bin 569 kişi ile Almanya'nın ilk sırada yer aldığı belirtilerek, "Almanya'yı yüzde 27,16 artış ve 258 bin 918 kişi ile İran takip ederken yüzde 3,61 artış ve 254 bin 352 kişi ile Rusya Federasyonu 3'üncü oldu. Rusya'yı sırasıyla Bulgaristan ve İngiltere takip etti. Ocak-kasım döneminde ise Rusya Federasyonu, yüzde 6,91 artış ve 6 milyon 504 bin 350 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Almanya yüzde 6,80 artış ve 6 milyon 364 bin 990 ziyaretçi ile 2'nci, İngiltere yüzde 16,89 artış ve 4 milyon 338 bin 859 ziyaretçi ile 3'üncü oldu. İran ve Bulgaristan sırasıyla İngiltere'yi takip eden ülkeler oldu" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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