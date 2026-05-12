ABD merkezli The War Zone internet sitesi, Türkiye'nin verimli savunma sanayisinin en yeni ürünleri arasında, Hellfire füzesinin gizli AGM-114R9X varyantına benzer bir silahın yer aldığını duyurdu.

Haberde söz konusu silahın, AGM-114R9X'te kullanılanla tamamen aynı şekilde, açılıp kapanabilen kılıç benzeri bıçaklara sahip olduğu ve bu mühimmatın, sıra dışı yetenekleri nedeniyle halk arasında "Uçan Ginsu" veya "Ninja" olarak anıldığı aktarıldı.

HEDEFLİ SALDIRILARDA KULLANILACAK

ROKETSAN tarafından üretilen NEŞTER'in, İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda tanıtıldığı ve AGM-119R9X gibi, yeni silahın özellikle hedefli saldırılar gerçekleştirirken ikincil hasar riskini son derece en aza indirmek için geliştirildiği ifade edildi.

NEŞTER'in, ROKETSAN'ın "hafif akıllı mikro mühimmat" olarak tanımlanan MAM-L'nin bir türevi olduğu ve MAM-L'nin kompakt boyutları, insansız hava araçlarına (İHA'lar) ve hafif saldırı uçaklarına kolayca entegre edilebildiği aktarıldı.

DİĞER FÜZELERDEN ÇOK DAHA FARKLI

NEŞTER'in, tamamen suikast saldırılarına odaklanmış olmasıyla diğerlerinden ayrıldığına dikkat çekilen haberde, mühimmatın hiç savaş başlığı içermediği, bunun yerine son derece düşük ikincil hasara yol açan bıçaklara sahip bir silah olduğu dile getirildi. AGM-114R9X'te defalarca gördüğümüz gibi, bu tür bir silah sadece bir aracı değil, içindeki belirli bir yolcuyu da hedef alabilir ve aracı tam doğru noktadan parçalayabilir.

Ayrıca Türk savunma yeteneklerine bakıldığında NEŞTER'in uçuşun son aşamalarında rotayı düzelten gerçek bir operatörün bulunduğu "insan müdahalesi" sistemi de dahil olmak üzere başka yönlendirme seçeneklerinin de mevcut olabileceğinin altı çizildi.

ALI BIÇAK AYNI ANDA AÇILIYOR

Füzenin, hedefle temas etmeden hemen önce bıçak mekanizmasını harekete geçiren bir yakınlık sensörüne sahip olduğu ve açılmadan hemen önce, altı bıçak (AGM-114R9X'tekiyle aynı sayıda) füzenin gövdesi boyunca uzanan yuvalara yerleştirildiği dile getirildi.

ABD'NİN SON YILLARDA VAZGEÇİLMEZİ

ABD üretimi AGM-114R9X'in ise gizlice geliştirildiği ve son on yılda, çok önemli operasyonlar da dahil olmak üzere, ABD ordusu tarafından giderek daha fazla kullanılmaya başlandığı dile getirildi. Füzenin, Gizli Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı (JSOC) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından işletilen MQ-9 Reaper insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen hedefli suikastlarda bir numaralı tercih haline geldiği aktarıldı

Haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle ülkenin giderek büyüyen insansız hava aracı envanterinde NEŞTER'i tıpkı ABD gibi etkili ve sık bir biçimde kullanabileceği vurgulandı. Haberde ayrıca, eğer motorlu olarak temin edilebilirse füzenin, T129 ATAK helikopteri ve diğer döner kanatlı hava araçları için de uygun olacağı aktarıldı.

İhracat müşterileri için ise NEŞTER'in, diğer Türk mühimmatları gibi çok fazla alıcısının olabileceği ifade edildi.