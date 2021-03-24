24 Mart 2021 Çarşamba 08:38 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 08:42

Avrupa Birliği Zirvesi'ne katılacak liderler için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan raporun detaylarına Reuters Haber Ajansı ulaştı. Raporda, milyonlarca Suriyeliyi misafir eden Türkiye'ye daha fazla mali yardım yapılmasının gerektiği belirtilerek "Türkiye'nin AB'ye vizesiz girmeyi hak ettiği" vurgulandı. 16 sayfalık raporda "Türkiye'nin ciddi bir yük taşımaya devam ettiği", AB'nin kendi çıkarının gereği olan bu yardımların "Avrupa'nın istikrar ve dayanışmaya yaptığı bir yatırım" olduğu belirtildi. Türkiye ile olan Gümrük Birliği anlaşması kapsamının daha da genişletilmesi ve modernleştirilmesinin tavsiye edildiği raporda, AB'nin Türkiye ile daha sıkı ticari ilişkiler kurması gerektiğinin altı çizildi ve 2022'den itibaren Türkiye'ye yeni fonlar sağlanması önerildi.

BASKI AMAÇLI YAPTIRIM

Avrupa Birliği ile Türkiye'nin dış politikada aynı çizgide bulunmadığı belirtilen raporda, Türkiye'nin Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve insan hakları konusunda daha esnek bir politika gütmesinin şart olduğu ifadelerine yer verildi. Rapora göre sadece baskı amaçlı kullanılabilecek bir yaptırım cetvelinin oluşturulabileceği, kişilerden, turizm ve enerji sektörlerine kadar bu cetvelin genişletilebileceği ileri sürüldü.