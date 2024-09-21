Brezilya'nın ünlü gazetelerinden The Rio Times, Afrika ülkeleri ve Türkiye arasında son yıllarda yapılan anlaşmaları markaj altına aldı. Gazete haberinde, 2002 yılında 12 büyükelçiliği bulunan Türkiye'nin 2024 yılında Afrika genelinde 44 diplomatik misyona sahip olacağını aktardı ve bu gelişmelerin, çeşitli sektörlerde daha derin bağlantılar kurulmasının önünü açtığını bildirdi.

Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda arabulucu ve etkili bir güç olarak konumlandığını belirten gazete, Ankara'nın, diplomatik görüşmelere ev sahipliği yaparak barış elçisi rolünü güçlendirirken, Somali'deki ekonomik ve askeri girişimleriyle de önemli bir iz bıraktığını aktardı.

Türkiye ile Kara Kıta arasında ekonomik ilişkiler her geçen gün gelişirken, gazete, "Türkiye'nin Afrika ile ticareti dikkate değer bir büyüme kaydetti. Ticaret hacmi 2003'te 5,4 milyar dolardan 2022'nin sonunda etkileyici bir şekilde 41 milyar dolara çıktı" ifadelerini kullandı.

Türkiye ihracatta gaza bastı Türk şirketlerinin enerjiden inşaat ve tarıma kadar birçok farklı sektöre doğrudan yatırım yaptığını bildiren gazete, ekonomik bağların artmaya ve hızla gelişmeye devam ettiğini duyurdu.

Türkiye'nin 2017'de Mogadişu'da denizaşırı askeri üssüne dikkat çekilen haberde, Etiyopya, Gana, Kenya, Nijerya ve Ruanda da dahil olmak üzere birçok Afrika ülkesiyle savunma anlaşmalarının imzalandığı ifade edildi. Ayrıca, Türkiye'nin askeri işbirliğinin eğitim programlarından istihbarat paylaşımına kadar uzandığı ve 2024 yılında Uganda ve Mozambik ile anlaşmalar yapılmasının beklendiği belirtildi.

TB2 ve KAAN'a övgü: Tarafsız ülkeler için hayati bir boşluğu doldurdu

Çok sayıda Afrika ülkesine yapılan insansız hava aracı (İHA) satışları da gazetenin yakın takibinde. "Afrika ülkelerine Türk İHA'larının tedarik edilmesi, bu askeri işbirliğinin dikkat çekici bir yönü haline geldi" diyen gazete, İHA'ların, Somali de dahil olmak üzere birçok Afrika ülkesinin cephaneliğine girdiğini bildirdi.

ROKETSAN gözünü Afrika'ya dikti: Pazara özel ürünler tanıtılacak Afrika'nın büyüyen pazarı ve bol doğal kaynaklarına atıfta bulunan haberde, Türkiye'nin önemli bir oyuncu olarak kıtada ekonomik fırsatlar aradığı belirtildi.

TÜRKİYE ÇEŞİTLİ GÜÇLERE MEYDAN OKUYOR

"Türkiye, Afrika'da Batılı güçlere ve Çin'e alternatif sunan küresel bir oyuncu olarak kendini konumlandırmayı hedefliyor" diyen gazete, Ankara yönetiminin, Afrika ülkeleriyle bağlarını artırarak diğer ülkelere meydan okuduğunu aktardı.

Afrika ülkeleri için Türkiye'nin varlığının fırsatlar sunduğunu belirten gazete, Türk yatırımları, teknolojisi ve uzmanlığına dikkati çekerek, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya atıfta bulundu.

Haberde ayrıca, Afrika ülkelerinin, diğer küresel güçlerle ilişkilerini dengelemek için Türkiye'yi ortak olarak gördüğü belirtildi.

Türkiye'nin Afrika'daki varlığının kıtada nüfuz elde etmek için yarışan diğer küresel güçlerin meydan okumalarıyla karşılaşabileceğine dikkat çekilen haberde, Addis Ababa'nın hareketli pazarlarından Dakar limanlarına kadar Türkiye'nin varlığının giderek daha fazla hissedildiği ifade edildi.