  • Türkiye Atina'nın gözünü açtı! Kurdukları ittifak çöküyor
Dünya

Türkiye Atina'nın gözünü açtı! Kurdukları ittifak çöküyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda soykırımcı İsrail'in Yunanistan ve GKRY ile kurduğu İslam karşıtı ittifaka ilişkin yaptığı açıklama sonrası Yunanistan'da İsrail karşıtı sesler yükselmeye, tepkiler çoğalmaya başladı.

İBRAHİM IŞIK22 Nisan 2026 Çarşamba 10:17
Atina'nın İsrail politikası sorgulanmaya devam ediyor. "Savaş suçları işleyen bir ülkeyle ittifak kurmak bizi de riskli hale getiriyor" yorumları yapılıyor.

BAKAN FİDAN'IN AÇIKLAMALARI BÜYÜK SES GETİRDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle kurduğu İslam karşıtı ittifak hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu açıklamalar büyük ses getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

ATİNA'DA İSRAİL'İN POLİTİKALARINI SORGULUYOR

Yunan basınında, Yunanistan'ın İsrail ile kurduğu kirli ittifaka tepkiler gelmeye devam ediyor. Atina'nın İsrail politikası sorgulanıyor.

Ta Nea gazetesinde çıkan makalede, İsrail ile kurulan yakın askeri iş birliğinin uzun vadede Yunanistan açısından riskler barındırdığına dikkat çekildi.

İsrail'in savaş suçları işlemeye devam ettiği, bu durumun İsrail'le ittifakı riskli hale getirdiği belirtildi.

"İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİ"

AB'de birçok ülkenin İsrail'le yaptığı anlaşmaları askıya almaya başladığı hatırlatıldı.

Yunan muhalefet partileri SYRIZA ve Yeni Sol'un liderleri yaptıkları açıklamalarda, AB'nin İsrail'le ortaklık anlaşmasının feshi talebine destek verdi. İsrail'in bir terör devleti haline geldiği ve soykırımlar yaptığı hatırlatıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"İSRAİLCİLİĞE TESLİM OLMUŞ HÜKÜMET ACİZ DURUMDA"

Yunan muhalefet liderleri, bu suçlara ortak olmamak için İsrail'le her türlü ticari anlaşmanın askıya alınmasını talep etti.

Efimerida Ton Sintakton gazetesi de yaptığı haberde, "Soykırım suçu işleyen bir ülkeyle nasıl ittifak kurabiliyoruz?" diye sormuştu. "İsrailciliğe teslim olmuş hükümet aciz durumda" yorumunu yapmıştı.

