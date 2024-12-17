Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Leyen'in açıklamalarından satır başları şöyle;

* (Suriye'de) Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin karşılanması gerekiyor.

* Suriye halkının bütün çeşitliliğiyle isteklerine cevap verebilecek bir süreç olmalı. En üst seviyedeki diplomatımız Şam'a dönecek.

* Avrupa, Suriye'nin en büyük donörü durumunda. Bu desteği yeni bir odakla gerçekleştirmeliyiz. Yeniden yapılanmaya odaklanmalıyız.

* Türkiye gerçekten göç yönetimi konusunda son derece kilit bir ortağımız. Önümüzde çok yoğun çalışmalar var ve bu çerçevede iyi işbirliğimizi devam ettirmeyi ben de büyük bir istekle bekliyorum.

* AB yatırım bankasının Türkiye'de yeniden angaje olması için çalışmaları başlatacağız. Ticaret engellerine mutlaka değinmeliyiz.