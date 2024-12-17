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Dünya

''Türkiye başardı'' sözleriyle övdü: Meşru güvenlik endişelerini anlamak gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 'Türkiye çok iyi bir iş başardı. Milyonarca Suriyeliye ev sahiplerini Erken biçimde hizmetlerin sağlanması için çalışmalıyız. İnsani yardımı 160 milyon euroya çıkardık. Türkiye'nin istikrara kavuşmada çok önemli rolü var. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini de anlamak gerekiyor.' dedi.

17 Aralık 2024 Salı 14:31 - Güncelleme:
''Türkiye başardı'' sözleriyle övdü: Meşru güvenlik endişelerini anlamak gerekiyor
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Leyen'in açıklamalarından satır başları şöyle;

* (Suriye'de) Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin karşılanması gerekiyor.

* Suriye halkının bütün çeşitliliğiyle isteklerine cevap verebilecek bir süreç olmalı. En üst seviyedeki diplomatımız Şam'a dönecek.

* Avrupa, Suriye'nin en büyük donörü durumunda. Bu desteği yeni bir odakla gerçekleştirmeliyiz. Yeniden yapılanmaya odaklanmalıyız.

* Türkiye gerçekten göç yönetimi konusunda son derece kilit bir ortağımız. Önümüzde çok yoğun çalışmalar var ve bu çerçevede iyi işbirliğimizi devam ettirmeyi ben de büyük bir istekle bekliyorum.

* AB yatırım bankasının Türkiye'de yeniden angaje olması için çalışmaları başlatacağız. Ticaret engellerine mutlaka değinmeliyiz.

  • Türkiye başarısı
  • Suriyeli yardımı
  • İnsani yardım

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