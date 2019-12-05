Türkiye, Ortadoğu'da yaşanan birçok olayda ismi geçen Filistinli Muhammed Dahlan için kırmızı bültenle arama çıkarmaya hazırlanıyor. Terörden arananlar listesine alınan Dahlan'ın başına 4 milyon ödül konulacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, geçtiğimiz günlerde Muhammed Dahlan ile ilgili son duruma ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "Dahlan ile ilgili güvenlik birimlerimiz, çalışmalarını tamamlayarak dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirdiler. Süreç bundan sonra yargı tarafından işletilecek. Kırmızı bültenle ilgili süreci biz de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Peki, Muhammed Dahlan kim ve Türkiye neden kırmızı bültenle aramaya hazırlanıyor?

GAZZE DOĞUMLU

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kasabasında 1961'de dünyaya gelen Muhammed Dahlan, Fetih Hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle genç yaşta İsrail hapishaneleri ile tanıştı. Hapiste geçirdiği sürede İbranice öğrendi.

1993'teki Oslo Anlaşması'nın ardından Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü'nün başına geçerek CIA ve İsrail istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Yasir Arafat ile rekabet etmeye başladı.

Dahlan'ın liderlik ettiği önleyici gücün hapishanedeki Hamas üyelerine işkence ettiği iddiaları ve elde ettiği güç nedeniyle Gazze'nin adı "Dahlanistan" olarak anılmaya başladı.

Filistin'in en tartışmalı ismine yönelik "sınır geçiş noktasından elde edilen gelirlerden bir milyon şekele (yaklaşık bir milyon TL) yakın miktarı zimmetine geçirdiği" iddiaları ise Dahlan hakkında konuşulan ilk yolsuzluk suçlaması değildi.