Dünya

''Türkiye'' baskısına boyun eğmedi! Zelenski Rumları kızdırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen GKRY'yi ziyaret etti. Rum basını ise Zelenski'ye Türkiye için 'işgalci' demesi için baskı yapıldığını ancak Ukrayna liderinin kabul etmediğini yazdı.

HABER MERKEZİ9 Ocak 2026 Cuma 07:52 - Güncelleme:
''Türkiye'' baskısına boyun eğmedi! Zelenski Rumları kızdırdı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Kıbrıs sorununa girmekten kaçındığı gözlendi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Zelenski'nin Kıbrıs sorununa girmekten kaçındığı gözlendi.

Rum basını, Başpiskoposu Yeorgios ile bir araya gelen Zelenski'ye Türkiye için "işgalci" demesi için baskı yapıldığını ancak Zelenski'nin bu konuya girmediğini yazdı.

