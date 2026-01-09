Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Kıbrıs sorununa girmekten kaçındığı gözlendi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Zelenski'nin Kıbrıs sorununa girmekten kaçındığı gözlendi.

Rum basını, Başpiskoposu Yeorgios ile bir araya gelen Zelenski'ye Türkiye için "işgalci" demesi için baskı yapıldığını ancak Zelenski'nin bu konuya girmediğini yazdı.