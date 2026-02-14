Türkiye, BMGK'da YPG gerçeğini yüzlerine vurdu: Yaptıkları şantajı unutmayın

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Orta Doğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen aylık toplantıda konuştu.

Büyükelçi Yıldız, "Yılın başından bu yana Suriye'deki saha dinamiklerinde önemli ve hızlı bir değişime tanık olduk. Güvenlik, siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeler, yeni ve daha umut verici bir gidişata işaret ediyor." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası toplumun Suriye'ye yaklaşımını sahadaki yeni gerçeklere göre yönlendirmesi gerektiğini belirten Yıldız, "Bu bağlamda, uluslararası toplumun tek ordu, tek devlet ve tek Suriye ilkesine tam saygı göstermesi şarttır." sözlerine yer verdi.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini güçlendirirken aynı zamanda Ankara'nın meşru ulusal güvenlik endişelerini karşılayacak şekilde, son anlaşmalarda öngörülen ateşkesi ve tam entegrasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Suriye hükümetini ülkedeki DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede tek meşru ortak olarak nitelendiren Yıldız, hükümet güçlerinin kapasite ve operasyonel etkinliğindeki artış ile DEAŞ'e karşı elde edilen başarı arasındaki ilişkiye dikkati çekti.



Yıldız, terör örgütü YPG'yi DEAŞ ile mücadelede "vazgeçilmez ve kendini feda eden bir aktör" olarak gösterme çabalarının örgütün bu rolünün "abartılması" anlamına geldiğini belirterek, "Unutulmamalıdır ki, YPG haber vermeden kamplardan ve gözaltı merkezlerinden güçlerini geri çekti, bu tesisleri denetimsiz bıraktı ve daha sonra hükümet güçleri tarafından yeniden yakalanan bazı DEAŞ unsurlarını serbest bıraktı." diye konuştu.

Terör örgütü YPG'nin, Haseke'de serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristler, kapıları açanların kendilerini Suriye askeri olarak tanıttıklarını ancak aksan ve kılıklarındaki detayların bu kimselerin YPG'li olduğunu ortaya koyduğunu anlatmıştı.

Ayrıca, Suriye hükümetiyle işbirliğini artırmak için "sağlam bir fırsat" olduğu inancını paylaşan Yıldız, "Güvenlik cephesinde Türkiye, Suriye'de profesyonel ve birleşik bir güvenlik sistemi kurma çabalarına katkıda bulunarak üzerine düşeni yapıyor." sözlerini aktardı.

- İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ "İSTİKRARSIZLAŞTIRICI" ETKİSİNE DİKKATİ ÇEKTİ

BM Daimi Temsilcisi Yıldız konuşmasında, "İsrail'in saldırganlığının istikrarsızlaştırıcı etkisini kontrol altına almak da son derece önemlidir." sözlerine yer verdi.

Büyükelçi Yıldız, bu siyasi aşamada ABD'nin arabuluculuğuyla Suriye ve İsrail arasındaki tüm sorunları ele almak için üzerinde anlaşmaya varılan ortak mekanizmanın, İsrail'in saldırılarına son vermeye yardımcı olacağı umudunu paylaştı.

Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülke genelinde ortaya çıkan yenilenmiş umut duygusunun bir kez daha istikrarsızlığa yol açmasına izin verilmemelidir. Bu durumda Türkiye, istikrarı pekiştiren ve toprak bütünlüğünü koruyan ve bu yeni dönemin Suriye halkı için kalıcı barış ve kapsayıcı kalkınmaya dönüşmesini sağlayan çabalara destek vermeye kararlı kalacaktır."

