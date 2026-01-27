İSTANBUL 16°C / 8°C
Dünya

Türkiye, bölgedeki istikrarın anahtarı: Tinubu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Refah ve istikrar için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirten Tinubu, demokrasiye ve özgürlüğe olan taahhüdü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

27 Ocak 2026 Salı 19:36
Türkiye, bölgedeki istikrarın anahtarı: Tinubu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
ABONE OL

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Birlikte çalışmaya birlikte refah kurmaya hazır olduğumuzu gördük. Özünde bunları konuştuk. Özellikle halklarımıza faydalı olacak bilhassa ekonomik faaliyetleri içinde yer alan kesimlerimize faydalı olanları konuştuk. İstikrarı konuştuk.

Terörle mücadele konusu ele aldık. İstikrarsızlaştırma faaliyetleri haydutluk faaliyetleri korku salan faaliyetleri konuştuk. Demokrasiye özgürlüğe olan taahhüdünüz için teşekkür ediyoruz. Somali ile ilgili yaptığınız yorumları not aldık. Ve bu konuda bana güvenebilirsiniz.

