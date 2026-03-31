İran'a yönelik devam eden saldırılar, dünya enerji piyasasına yeni bir gerçeklik sunuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin aksaması, Irak petrol ihracatının önemli bir bölümünü felç ederek, neredeyse tamamen ham petrol gelirlerine bağımlı olan Irak'ı ciddi bir ekonomik sınavla karşı karşıya bıraktı.

Arap basınında yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'ndaki karışıklıklar nedeniyle Irak, yerel rafinerilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve petrol türevleri üretmek amacıyla petrol üretimini günde yaklaşık 4,4 milyon varilden 1,5 milyon varile düşürdü; bu da pratikte ihracatın sıfıra indiği anlamına geliyor.

Al Estiklal haber sitesinde yer alan habere göre, Irak Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle alternatif ihracat planları kapsamında Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın bir hafta içinde faaliyete geçmeye hazır olacağını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK

Haberde, bu hamlenin, Irak ve Suriye sınırlarıyla sınırlı kalmayıp, özellikle Ceyhan aracılığıyla bölgedeki önemli bir enerji koridoru olarak Türkiye'nin konumunu çok daha fazla artıracağı ifade edildi.

Ayrıca, Ürdün'deki Akabe boru hattı projesinin de devreye almayı planlayan Bağdat yönetiminin, Türkiye, Ürdün ve Suriye'ye doğru tanker taşıma hatlarının kurulması olasılığını değerlendirdiği aktarıldı.

Irak Haber Ajansı (INA), Bağdat'ın yeni petrol planı kapsamında Ceyhan limanı üzerinden ihracat kapasitesinin günde yaklaşık 650 bin varile çıkarmanın hedeflendiğini vurguladı.

Haberde, bu adımların, Irak'ın güney güzergahına olan bağımlılığını azaltma ve Suriye, Türkiye ve Ürdün üzerinden uzanan boru hatlarına daha fazla yatırım yapma yönündeki eğilimini ortaya koyduğu dile getirildi.

EN MASRAFSIZ SEÇENEK TÜRKİYE

Haberde, Irak'ın Ürdün ve Suriye rotalarının maliyetinin yüksek olacağı çünkü enerji transferi için alt yapının eski ve yenilenmesi gerektiği, buna karşılık Türkiye'nin ise az masraf ile gelişmiş alt yapıya sahip konumda olduğu vurgulandı.

Iraklı yetkililerin mevcut anlaşmalar ve Ankara'nın Doğu ile Batı arasında bölgesel enerji merkezi olma potansiyelinin yüksekliği göz önüne alındığında, Türk güzergahının kurumsal olarak daha istikrarlı bir seçenek olarak öne çıktığını vurguladığı ifade edildi. Haberde, "Bu da diğer alternatiflere Ankara'ya göreceli bir avantaj sağlıyor" denildi.

Haberde son olarak, ABD-İran savaşının sadece tedarikleri aksatmakla kalmayıp, bölgedeki ekonomik ittifakları da yeniden şekillendirdiği ifade edildi. Irak'ın ihracat kanallarını çeşitlendirmeye yönelirken, Türkiye'nin Doğu ve Batı arasındaki enerji rotalarını yeniden şekillendirmede kilit bir oyuncu olarak ilerlediğinin altı çizildi.