Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını koruyacak ve uluslararası sulardaki standartlarını belirleyecek kapsamlı bir yasal düzenleme için çalışmalar başlatıldı.

Söz konusu adım Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ta büyük ses getirdi. Yunanistan merkezli Kathimerini, Proto Thema ve Pentapostagma internet siteleri Türkiye'nin ses getiren hamlesini manşetten okurlarına servis ederken, İsrail merkezli Maariv ise haberinde Türkiye'nin denizlerde yeni bir dönem başlattığını bildirdi.

TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ AVANTAJLAR ELDE EDECEK

Yunan medyası, kararın, Ankara'ya Ege ve Doğu Akdeniz'deki tartışmalı bölgeler de dahil olmak üzere, balıkçılık, madencilik, sondaj ve deniz parkları kurulması konularında Türkiye'ye önemli avantajlar sunacağı ifade edildi.

Kararın, kaynak bakımından zengin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın pozisyonlarına karşı koymayı ve Türkiye'nin bölgesel enerji anlaşmazlıklarında 'kararların ancak Türkiye ile belirlenebileceği' mesajı vereceği dile getirildi.

Haberlerde, Türkiye'nin ayrıca Kıbrıs adası ve çevresinde önemli kazanım elde edeceği ifade edilirken, ABD'nin, Yunanistan ve Türkiye'yi petrol ve doğalgaz arama anlaşmazlıkları konusunda diyaloğu sürdürmeye çağırdığı hatırlatıldı.

İSRAİL'DE MAVİ VATAN KABUSU

Maariv gazetesi ise Türkiye'nin adımının Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın elindeki gücü alacağı vurgulandı.

Haberde Ankara'nın bu hamlesinin Doğu Akdeniz'deki Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın enerji ittifaklarına açık ve net bir cevap olduğu dile getirildi. Zengin doğal gaz yataklarına sahip bölgenin her zaman Ankara'nın ilgisini çektiğinin altı çizilen haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararla "Ege ve Akdeniz'de Türkiye olmadan iş yapılmaz" mesajını verdiği ifade edildi.

Ege ve Akdeniz'de tansiyonun yükseldiğine vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin son yıllarda Mavi Vatan için kazandırdığı askeri teknolojilere atıfta bulunuldu.