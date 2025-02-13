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Dünya

Türkiye dahil 18 ülke katılıyor! Ağ oluşturma kararı alındı

Rabat'ta düzenlenen ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 18 ülkenin katılımıyla 4 gün sürecek 'Orman Yangınlarının Entegre Yönetimi' konulu uluslararası konferansta konuşan Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı Genel Müdürü Humi, Arap ve Akdeniz ülkelerinin yangınlarla mücadele için bir ağ oluşturmayı planladığını bildirdi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 07:38 - Güncelleme:
Türkiye dahil 18 ülke katılıyor! Ağ oluşturma kararı alındı
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Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı Genel Müdürü Abdurrahim Humi, Arap ve Akdeniz ülkelerinin orman yangınlarıyla mücadele için bir ağ oluşturacağını duyurdu.

Fas haber ajansı MAP'ta yer alan habere göre, Humi, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı tarafından Rabat'ta düzenlenen ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 18 ülkenin katılımıyla 4 gün sürecek "Orman Yangınlarının Entegre Yönetimi" konulu uluslararası konferansın açılışında konuştu.

Humi, konferansın, yangın riskleriyle mücadele için ilgili tüm ülkeler arasında bir ağ oluşturmayı amaçladığını belirterek, doğal kaynaklara tehdit oluşturan orman yangınlarının yönetimi konusunda deneyim paylaşımı ve ortak çalışma başlatılması için bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulundu.

FAO Bölge Ofisi Çevre ve Ormancılık Programları Kıdemli Görevlisi Feda Haddad ise, "Yangınlar son zamanlarda Yakın Doğu bölgesinde ve özellikle Arap bölgesinde önemli ölçüde arttı." diye konuştu.

Haddad, yangınlardan etkilenen alanların küçük olmasına rağmen, yangınların yerel topluluklar, ekonomi ve ekosistem üzerindeki etkilerinin büyük olduğuna işaret etti.

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