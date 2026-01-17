Türkiye dahil 3 ülkeden bölgede dengeleri değişecek ittifak! Taslak metin tamam

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik artan tehditlerinin Ortadoğu'yu yeniden kaos tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı bir dönemde, bölgenin önemli askeri güçleri Türkiye-Pakistan ve Suudi Arabistan üçlü bir savunma ortaklığı kurmaya adım attı. Pakistan Savunma Sanayi Bakanı Muhammad Raza Hayat Harraj, Pakistan-Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yaklaşık bir yıllık görüşmelerin ardından bir savunma anlaşması taslağı hazırladığını söyledi. Anlaşmanın tamamlanması için üç devlet arasında nihai bir uzlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Harraj , "Üçlü anlaşma hazırlık aşamasında olan bir şey" dedi.

Pakistan Savunma Sanayi Bakanı Muhammad Raza Hayat Harraj

SORUNLAR ÇÖZÜLÜR

Harraj, bunun nükleer silahlara sahip Pakistan ile Suudi Arabistan arasında, İsrail'in Katar'da Hamas heyetini bombalamasından kısa süre sonra imzalanan karşılıklı savunma anlaşmasından ayrı olduğunu belirterek, önerilen anlaşmanın çatışma halinde birbirlerinin yardımına koşmayı öngören NATO benzeri taahhütler içermesinin muhtemel olmadığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güvenlik mekanizmasının, "birbirlerinden emin olabildikleri takdirde" sorunlarını çözebilecek "bölge ülkeleri" için ortak bir platform işlevi göreceğini belirtti.

NÜKLEER GÜCÜ YANINA ALDI

İsrailli analist Eran Lahav, "Pakistan, bölgedeki en büyük Sünni ordulardan birine sahip nükleer bir güç. Nükleer bir gücün yanınızda olması, bu ülkelerin Batı'ya olan bağımlılığını azaltıp bağımsızlıklarını artırır. Türkiye NATO üyesi olmasına rağ- men, bu ittifak sayesinde nükleer güce sahip bir müttefikin desteğini arkasına alabilir" dedi.

