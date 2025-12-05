İSTANBUL 20°C / 12°C
Dünya

Türkiye dahil 8 ülkeden uyarı! İsrail'in Gazze planı reddedildi

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerini Mısır'a nakletmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasına ilişkin açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirterek Filistin halkını topraklarından sürme yönündeki her türlü girişimi kesin olarak reddetti.

AA5 Aralık 2025 Cuma 23:38 - Güncelleme:
Türkiye dahil 8 ülkeden uyarı! İsrail'in Gazze planı reddedildi
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları, Gazze'deki duruma ilişkin ortak açıklama yaptı.

Dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerini Mısır'a nakletmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasına ilişkin açıklamalarından derin endişe duyduklarını vurguladı.

Filistin halkını topraklarından çıkarma girişimlerini kesinlikle reddettiklerine dikkati çeken bakanlar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen planın, Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde de açık tutulması, halkın hareket özgürlüğünün sağlanması ve Gazze Şeridi sakinlerinin ayrılmaya zorlanmaması, aksine topraklarında kalmaları ve istikrarı yeniden sağlamayı ve insani koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir vizyon çerçevesinde vatanlarının inşasına katılmaları için uygun koşulların yaratılmasına ilişkin hükümleri de dahil olmak üzere tam olarak uyulması gerektiğinin altını çizdi.

TRUMP'IN PLANININ UYGULANMASI VURGUSU

Bakanlar, Trump'ın bölgede barışı sağlama konusundaki kararlılığını takdirle karşılarken güvenlik ve barışı sağlamak ve bölgesel istikrarın temellerini sağlamlaştırmak için "Trump Planı"nın gecikme veya herhangi bir engellemeye maruz kalmadan tam uygulanmasının önemini vurguladı.

Bu bağlamda bakanlar ateşkesin tam sürdürülmesi, sivillerin acılarının hafifletilmesi, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kısıtlama olmaksızın ulaştırılması, erken iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarının başlatılması ve Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ndeki sorumluluklarını yeniden üstlenmesi için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğinin, böylece bölgede yeni bir güvenlik ve istikrar aşaması için zemin hazırlamanın gerekliliğinin altını çizdi.

Ülkelerinin, BMGK'nin 2803 sayılı kararı ve ilgili tüm BMGK kararlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak ve uluslararası meşruiyet ve iki devletli çözüme uygun olarak adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması için elverişli zemini oluşturmak amacıyla ABD ve ilgili tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla çalışmaya ve koordinasyona devam etmeye hazır olduklarını teyit eden bakanlar, bu çabanın uluslararası meşruiyet ve iki devletli çözüme uygun olarak, 4 Haziran 1967 sınırları içinde, Gazze ve Batı Şeria'daki işgal altındaki topraklar da dahil olmak üzere, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açması gerektiğini vurguladı.

