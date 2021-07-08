Türkiye de garantör ülke! Lavrentyev: Yeterli güven yok

star.com.tr 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:09 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:09

Kazakistan'ın Nur-Sultan kentinde, 7-8 Temmuz tarihli Astana formatındaki Suriye konulu uluslararası toplantının oturumları bugün de devam ediyor.



Oturum aralarında açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentyev yaptığı açıklamada, 'Esed rejimi ile muhalefet arasındaki güven seviyesi, herhangi bir uzlaşmacı çözüme ulaşmak için çok düşük. Bu güven düzeyi, uzlaşmacı çözüme ulaşmak için yeterli değil." dedi.

Rus heyetinin Perşembe günü Suriye muhalefetiyle görüşmeyi planladığını belirten Lavrentyev, 'Durumu normalleştirmek ve Esed rejimi ile aralarındaki güven seviyesini yükseltmek konusunda hangi fikirleri olduğunu göreceğiz.' dedi.

Rus heyeti daha önce İran, Lübnan ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Astana formatındaki toplantıda, garantör ülkeler (İran, Rusya, Türkiye), Suriye hükümeti ve Suriye silahlı muhalefetinin yer aldığı delegasyonlarla 7-8 Temmuz'da Nur-Sultan'da yapılacak.

Toplantılardaki odak noktası, Suriye'deki durum, uluslararası insani yardım, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına yeniden başlama umutları ve ayrıca mahkum değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıpların aranması gibi güven artırıcı önlemler.

star.com.tr