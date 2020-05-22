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Dünya

Türkiye dengeleri değiştirdi, İsrail iş birliği için harekete geçti

Türkiye'nin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren adımları sonrası İsrail iş birliği için harekete geçirdi. Büyükelçilik düzeyinde girişimlere başlatan İsrail, ilişkileri iyileştirmenin yollarını arıyor. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gilad, “Türkiye ve İsrail'in İdlib ve Kovid-19 dahil ortak çıkarları” başlıklı yazısında, iki ülke arasında ilişkiler normal düzeye gelirse bunun Suriye'de yansımaları olabileceğini belirtti.

22 Mayıs 2020 Cuma 10:31 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 10:31
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Sosyal medya üzerinden Türkiye’ye sevgi mesajları yollayan İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Roey Gilad, bir haber sitesine “Türkiye ve İsrail’in İdlib ve Kovid-19 dahil ortak çıkarları” başlıklı bir yazı yazdı. 

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yazısında İdlib’de şehit düşen Mehmetçiklere dikkat çeken Gilad, “İdlib’deki savaş bazı önemli jeopolitik gerçekleri ortaya çıkardı. Bunlardan biri, İran’ın Suriye’deki mevcudiyetinin Türk çıkarlarına ters çalışıyor olmasıdır. İranlı milisler, başta Lübnan Hizbullah’ı olmak üzere, İdlib’de 50’den fazla Türk askerinin hayatını kaybettiği çatışmalarda baskın bir rol oynamıştı” dedi. Türkiye ve İsrail arasındaki mevcut ilişkilerin durumunu ‘siyasi diyalog eksikliği’ ve ‘megafon diplomasisinin fazlalığına’ bağlayan Gilad, ilişkiler normal düzeye gelirse bunun Suriye’de yansımaları olabileceği mesajı verdi. İsrailli maslahatgüzar Roey Gilad’ın yazısı bir dizi gelişmenin son halkası durumunda.

7 Mayıs’ta İsrail hükümeti resmi Twitter hesabından, “Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizle gurur duyuyoruz. Bağlarımızın gelecekte daha da güçlenmesini umuyoruz. Bütün Türk takipçilerimize sevgilerimizi gönderiyoruz” mesajı yayınlamıştı. 12 Mayıs’ta ise Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa ve BAE’nin imzaladığı Türkiye karşıtı bildiriyi İsrail imzalamamıştı. İki ülke arasındaki iyi niyet beyanlarının nereye evrileceği merak konusu.

Bir yandan kaz otlatırken bir yandan EBA'yı takip ediyor

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