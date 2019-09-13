Duamelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hemen her savaşta en büyük acı ve dramı çocukların yaşadığını söyledi.

O yüzden çocuklara yönelik pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini belirten Philippe Duamelle, "Geçtiğimiz yıllarda da gördük ki Türkiye 3,6 milyon Suriyeli'ye ve 400 bin kadar diğer kökenli göçmene ve mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu gerçekten çok mükemmel bir ev sahipliğinin göstergesi. Türkiye'nin başta Suriyeli olmak üzere tüm mülteciler konusunda yaptığı çalışmalar muazzam." diye konuştu.

Türkiye'nin hemen her ilinde bulunan merkezlerde Türk çocukları gibi Türkiye'deki Suriyelilerin çocuklarının da hizmet aldığını anlatan Duamelle, bu durumun çok büyük bir özveri olduğunu ifade etti.

Philippe Duamelle, öte yandan Suriyeli çocukların aileleriyle sıkıntı yaşaması halinde devlet korumasına alındığını vurgulayarak, çocuklar için yapılan çalışmaların çok etkileyici ve örnek olduğunu kaydetti.

"DÜNYA SEFERBER OLMALI"

Suriye'deki krizin bir an önce son bulmasını arzuladıklarını aktaran Duamelle, şöyle konuştu:

"Maalesef Suriye'deki kriz henüz sona ermedi. Bu yüzden çözüm bulunana kadar Türkiye'nin desteklerine dünya seferber olmalı. Türkiye desteklendiğinde sorunlar daha hızlı çözülebilir. Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için yaptığı çalışmalar dünya kamuoyunca da her anlamda desteklenirse, sığınmacıların insani yaşantısı daha iyi konuma yükseltilebilir."