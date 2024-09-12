Türkiye dışında Türklerin en fazla yaşadığı şehirde 100. yıl kutlaması

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğunun 100. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, "Zitadelle" adlı tarihi iç kalede düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Başkonsolosluğun kuruluşunun 100. yılının önemli bir kilometre taşı ve dönüm noktası olduğunu belirtti.

Şanlı, Türkiye dışında Türklerin en fazla yaşadığı ve taşında toprağında emeğinin bulunduğu Berlin'de hizmet etmekten kıvanç duyduğunu kaydederek "Başkonsolosluk ile Türk toplumu arasındaki gönül bağının daha da artması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Türk toplumuna her daim ulaşılabilir olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Berlin'de 290 bin kayıtlı Türk vatandaşının bulunduğunu ve yılda 100 binden fazla işlem yapıldığını aktaran Şanlı, Berlin Başkonsolosluğunun iş hacmi en yüksek temsilciliklerden biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de geçmişte Berlin'de Başkonsolos olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Meslek hayatımdaki en güzel dönemdi." ifadesini kullandı.

Başkonsoloslukların yurt dışında vatandaşa hizmet verirken diğer yandan da vatandaşları himaye etme görevi olduğunu vurgulayan Şen, vatandaşları kucaklayan bir anlayışla görev yaptıklarına işaret etti. Şen, "Birlik ve beraberlik her zaman çok önemli olmuştur. Bizler de bu birlik ve beraberliğin sürdürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, KKTC Berlin Temsilcisi Emine Andız Ertürk, Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.