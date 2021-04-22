Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Nijerya'daki 1000 aileye gıda yardımı

AA 22 Nisan 2021 Perşembe 21:31 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 21:31

TDV Nijerya ülke sorumlusu Hasan Kader, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nasarawa eyaletinin yanı sıra başkent Abuja'ya bağlı 4 bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere 1000 gıda kolisi dağıtıldığını belirtti.

Kader, ramazanın paylaşma ayı olduğunu ifade ederek, "Buradaki Müslüman kardeşlerimizin ramazan sevinçlerini paylaşıyoruz. Türk halkının bize verdiği emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." dedi.

Türkiye'nin her zaman Afrikalıların yanında bulunduğunu dile getiren Kader, yardımlardan dolayı Türk halkına şükranlarını sundu.