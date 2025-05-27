Yabancı basında yer alan habere göre STM, askeri denizcilik ve taktik mini İHA sistemlerine ilişkin dost ülke Malezya'da 2 işbirliği protokolü imzaladı. Haberde, ilk olarak LIMA 2025'te sergilenen Çok Amaçlı Destek Gemisi (MRSS), 14 tank, 500 asker taşıyabilen ve iki helikopterle hava operasyonlarını destekleyebilen 153 metrelik bir amfibi gemidir. 76 mm'lik deniz topçusu, uzak silah istasyonları ve entegre C2 sistemleriyle donatılmış MRSS, amfibi saldırı, insani yardım ve afet yardımı için uygundur. Bu, STM'nin Türkiye'de Malezya için üç LMS Batch-2 korvetinin inşasına başlamasıyla 2024'teki kilometre taşını takip ediyor.

Army Recognition'ın bildirdiğine göre, 4 Aralık 2024'te, Malezya Kraliyet Donanması, İstanbul Tersanesi'nde Sahil Görev Gemisi Batch-2'nin (LMSB2) inşasına başladı. Bu gemiler, halihazırda Türkiye ve Pakistan'da hizmette olan ve Ukrayna için inşa halinde olan Ada sınıfı korvete dayanmaktadır. Ada sınıfı, yüzey karşıtı, hava karşıtı, asimetrik ve elektronik harp görevlerini yerine getirerek STM'nin çok yönlü yeteneklerini vurgulamaktadır.

HİNT-PASİFİK VURGUSU

STM'nin gemileri halihazırda Türk Donanması tarafından konuşlandırılmış olup Pakistan, Ukrayna ve Türkmenistan'a ihraç edilmiştir. MRSS, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz konuşlandırmalarından alınan dersleri Hint-Pasifik'e uygun bir platforma dahil etmektedir. Ada sınıfı MILGEM'e dayanan LMS Batch-2 korvetleri, devam eden ikili işbirliğini destekleyerek denizaltı karşıtı ve devriye operasyonlarında güvenilir olduğunu kanıtlamıştır.

Lumut Naval Shipyard SDN BHD (LUNAS) ile yapılan bir Mutabakat Muhtırası, Malezya'da yerel deniz gemi inşa ve mühendisliği kurmayı, teknoloji transferini, iş yaratmayı ve yerel üretimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu, Türkiye'nin PN MILGEM programı kapsamındaki ofset anlaşmalarını yansıtıyor ve Malezya'nın deniz modernizasyonunu yerli katılımla destekliyor.

KARGU, TOGAN VE BOYGA İÇİN ORTAK ÜRETİM KARARI

STM'nin Malezyalı havacılık firması G7 Aerospace ile imzaladığı ikinci Mutabakat Muhtırası, KARGU (gezici mühimmat), TOGAN (keşif uçağı) ve BOYGA (kargo İHA) gibi Taktik Mini İHA Sistemlerinin ortak üretimini hedefliyor. Türkiye'de yaklaşık on yıldır faaliyette olan ve ondan fazla ülke tarafından kullanılan bu sistemler, çeşitli operasyonlarda etkinliğini kanıtladı.

Bu anlaşma, Çin'in Malezya'da yıllık 3.000 ünite kapasiteli bir drone fabrikası kurma planı da dahil olmak üzere bölgesel rekabetin ortasında geliyor. STM'nin ortak geliştirme ve teknoloji transferine odaklanması, Malezya'ya herhangi bir tek tedarikçiye aşırı bağımlılık olmadan egemen bir yetenek sunuyor.

ABD Switchblade veya Polonya Warmate gibi sistemlerle karşılaştırıldığında, STM'nin İHA'ları güçlü dayanıklılık, otonom hedefleme ve modüler tasarım sunuyor. Örneğin KARGU, gerçek zamanlı hedef tespiti ve esnek harp başlığı yapılandırmalarıyla hassas vuruşlar sağlıyor ve asimetrik savaş için uygun maliyetli, tepkisel seçenekler sunuyor.

BATI VE ÇİN'E ALTERNATİF OLARAK TÜRKİYE

Stratejik olarak, bu Mutabakat Muhtıraları Malezya'nın savunma duruşunu, yerel bir endüstriyel temel inşa ederek, yabancı bağımlılığı azaltarak ve gelişen tehditlere karşı tepkiyi artırarak destekliyor. Türkiye için, Asya'da bir savunma ihracatçısı olarak konumunu güçlendiriyor ve Batılı ve Çinli tedarikçilere alternatifler sunuyor. Güney Çin Denizi gerginlikleri bağlamında, Malezya'nın amfibi gemiler ve insansız hava araçları edinmesinin ise bölgede yeni bir gücün yükselişi olarak yorumlandı.

STM'nin LIMA 2025'te Malezya ile etkileşimi, Asya-Pasifik savunma işbirliğinde önemli bir adıma işaret ediyor.