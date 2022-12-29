Türkiye, dost ülkede ortaklaşa kurmuştu: Tarihi imzalar atıldı

Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda üniversite bünyesinde tıp fakültesi kurulması kararı alındı.

Mütevelli Heyet Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun başkanlığında üniversitede yapılan toplantıya, Mütevelli Heyeti üyeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı Rasul Avazbekuulu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aybek Moldogaziyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Daire Başkan Yardımcısı Talgat Aşirbekov, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararları Hazırlama ve İnceleme Daire Başuzmanı Timurlan Acımaliyev katıldı.

Altun, toplantının açılışında, iki ülkenin en önemli ortak projesi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin, elde ettiği başarılarının örnek gösterilecek düzeyde olduğunu anlattı.



Üniversitenin sosyal projeleriyle toplumla bütünleştiğine dikkati çeken Altun, son 3 yılda uluslararası saygın kuruluşlarca bilimsel başarıları da teyit edilen üniversitenin bir dünya üniversitesi olma hedefine hızla ilerlediğini kaydetti.



Avazbekuulu da KTMÜ'nün ülkedeki eğitim sisteminin gelişmesine büyük katkı sağladığını, ilk defa bir üniversitenin Kırgızistan'ı yükseköğretimde "dünya ligine" taşıdığını dile getirdi.



Üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verilen toplantıda, üniversite bünyesinde tıp fakültesi kurulması, akademik performans ve çalışmaların daha etkin olmasına ilişkin kararlar alındı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, üniversitede tıp fakültesinin resmen kuruluşuna ilişkin imzalarının atıldığı bu toplantının "tarihi" olduğunu belirterek, fakültenin kuruluşuna büyük destek veren Mütevelli Heyeti Başkanına ve üyelerine teşekkür etti.

Dünya üniversiteleri sıralamasına giren Kırgızistan'daki ilk ve tek üniversitenin Manas Üniversitesi olduğunu hatırlatan KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev ise bu başarının üniversiteye yetmeyeceğini, oluşturulan sinerjiyle daha büyük başarılara erişileceğini belirtti.