Türkiye dostu Barre, yeni kabineyi açıkladı

Barre, başkent Mogadişu'da yeni kabinede yer alan isimleri açıkladı.

Dışişleri Bakanı Abşir Ömer Huruse olurken, Savunma Bakanlığı koltuğuna yeni kabinede yine Abdulkadir Muhammed Nur oturdu.

Kabinede çok sayıda yeni isim ve milletvekilinin yer alması dikkati çekti.

Yeni kabinenin, Somali Meclisi'nde onaylanması bekleniyor.

Eş-Şebab'tan ayrıldıktan 3 yıl sonra 2018 yılında gözaltına alınan Robow, yıllardır ev hapsinde tutuluyordu.

Bir dönem örgütün sözcülüğünü üstlenen Robow, daha önce Güney Eyaleti'ndeki yerel seçimlere katılmaya çalışmış ancak engellenmişti.