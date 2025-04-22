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Dünya

Türkiye düşmanı Menendez'in eşi de suçlu bulundu

Eski ABD Senatörü Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez, kocasının işlediği suçlarda rolü olduğu iddiasıyla yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet davasında suçlu bulundu.

IHA22 Nisan 2025 Salı 07:51 - Güncelleme:
Türkiye düşmanı Menendez'in eşi de suçlu bulundu
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Türkiye karşıtlığı ile bilinen ve yolsuzluk ile rüşvet nedeniyle 11 yıl hapis cezasına çarptırılan eski ABD Senatörü Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez, kocasının işlediği suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle açılan dava kapsamında Manhattan Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 58 yaşındaki Nadine Menendez, rüşvet, dürüst hizmet dolandırıcılığı ve kamu görevlisinin yabancı bir ajan gibi hareket etmesi için komplo kurmak dahil kendisine yöneltilen 15 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Manhattan Başsavcı Vekili Matthew Podolsky, karar sonrasında yaptığı açıklamada "Nadine Menendez ve Senatör Bob Menendez suç ortağıydı. İkisi, kendi çıkarlarını ve açgözlülüklerini Senatör Bob Menendez'in hizmet etmek üzere seçildiği vatandaşların çıkarlarının önüne koydular" ifadelerini kullandı. Nadine Menendez'in alacağı cezanın 12 Haziran'da açıklanacağı bildirildi.

BOB MENENDEZ 11 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Eski Demokrat ABD Senatörü Bob Menendez, yetkisini New Jersey'den birkaç iş adamı ve Mısır hükümetine yardım etmek için kötüye kullanmakla suçlanmıştı. Menendez'in söz konusu faaliyetler karşılığında altın külçeler, nakit para ve lüks araba dahil maddi kazanç elde ettiği iddia edilmişti. Bu kapsamda açılan yolsuzluk ve rüşvet davasında yargılanan Menendez, soruşturmalara yönelik baskı kurarak adaleti engellemek ve yabancı ülke adına faaliyetlerde bulunmak dahil 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Gelişmelerin ardından Senato'daki görevinden istifa eden Menendez, mahkeme tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

NADİNE MENENDEZ'İN YARGILAMASI ERTELENMİŞTİ

Nadine Menendez'in ise rüşvet ile elde edilen yasa dışı paranın kontrolünde ve Mısırlı yetkililerden gelen taleplerin Bob Menendez'e iletilmesinde rol aldığı iddia edilmişti. Kocası Bob Menendez ile birlikte hakim karşısına çıkarılması planlanan Nadine Menendez'in yargılaması, kanser tedavisi görmesi nedeniyle ertelenmişti.

  • Nadine Menendez
  • Bob Menendez

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