Orta Doğu'da Türkiye'yi önemli bir rakip olarak gören İsrail'den dikkat çeken bir adım geldi. Soykırımcı Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hindistan ile savunma işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalamaya hazırlandıklarını belirtti. İki ülke arasındaki işbirliği ve ortak zorluklara vurgu yapan Saar, 'İsrail ve Hindistan arasında uzun vadeli stratejik ortaklık kuruyoruz' ifadesini kullandı.

AA4 Kasım 2025 Salı 20:03
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Hindistan ziyareti kapsamında NDTV kanalına verdiği röportajda, iki ülke ilişkilerine dair açıklamada bulundu.

Hindistan'ı "küresel süper güç" olarak nitelendiren Saar, iki ülke arasındaki ilişkilerin savunma, inovasyon ve ticaret alanlarında "her zamankinden daha güçlü" olduğunu söyledi.

Saar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze'de ateşkes planını "mevcut tek seçenek olarak tutmanın önemli olduğunu" belirterek, "Bu aşamalı bir plan, gerçekçi ve uygulanabilir." ifadesini kullandı.

FİLİSTİN DEVLETİ MESAJI

"İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacak" bir Filistin Devleti kuramayacaklarını savunan Saar, Orta Doğu'nun "İran destekli terör devletleri ile" karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Ayrıca, Hindistan ile ülkesi arasında savunma işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzalamaya hazırlandıklarını belirten Saar, İsrail'in, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) gibi girişimleri canlandırmaya hazır olduğunu aktardı.

İSRAİL İLE HİNDİSTAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Delhi'deki temasları kapsamında, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile de bir araya geldiğini kaydetti.

Görüşmede işbirliği ve ortak zorluklar konularını ele aldıklarını belirten Saar, "İsrail ve Hindistan arasında uzun vadeli stratejik ortaklık kuruyoruz." ifadesini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakan Subrahmanyam Jaishankar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın "karşılıklı güven ve istikrara dayalı, güçlü bir ilişki" olduğunu belirtmişti.

