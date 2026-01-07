Tören, şehitler için kesilen kurbanlar ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Uzun süreli ve yoğun askeri eğitim programını başarıyla tamamlayan askerler için törende resmi geçit yapıldı.

Mezun askerler, törende silahlarla gösteri ve savunma taktikleri sergiledi.

Mezun olan askerlerin, Somali ordusu bünyesinde terörle mücadele başta ülke güvenliğine yönelik görevlerde yer alacağı bildirildi.

Mezuniyet törenine Somali ve Türkiye'den üst düzey askeri ve sivil yetkililer katıldı.

Törene, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Odawa Yusuf Rage ile Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan'ın yanı sıra Somali Silahlı Kuvvetleri komutanlıklarından yetkililer, mezun askerlerin aileleri ve çok sayıda davetli iştirak etti.

TÜRKSOM Komutanı Kalkan, konuşmasına Somalili ve Türk şehitleri için Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Kalkan, Somali ordusuna katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirterek, "Bugün mezun olan 20. Kartal Taburu öncesinde 19 taburu mezun ederek Somali silahlı kuvvetlerine kazandırdık." dedi.

Terörle mücadelede mezun askerleri ön saflarda görmenin kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Kalkan, mezun askerlere başarılar diledi.

Törende konuşan Somali Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf Rage ise yeni mezun askerleri Somali ordusuna katılan "yeni kan" olarak nitelendirdi.

Rage, konuşmasının sonunda Somali Savunma Bakanı'na, TÜRKSOM'da görev yapan komutanlara ve tüm TÜRKSOM personeline teşekkür etti.

Mezun askerleri tebrik ederek konuşmasına başlayan Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi de ülkesinin çok sayıda tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Terör bunların başında geliyor. Sizler bu tehditlere karşı mücadele etmek üzere yetiştirildiniz." ifadelerini kullandı.

Son dönemde İsrail'in Somaliland'i tanımasına da değinen bakan Fiqi, Somali'nin içeriden ve dışarıdan yeni tehditlerle karşı karşıya bırakılmaya çalışıldığını söyledi.

Bakan Fiqi, bazı münafıkların ülkeye, "19 bini çocuk olmak üzere 70 bin insanın katillerini getirmeye çalıştıklarını biliyoruz." dedi.

Ülkesine destek veren tüm dostları unutmadıklarını vurgulayan Fiqi, "Elbette ülkemize yardım eden herkesi unutmamak gerekir ancak Türkiye'nin Somali için yaptıkları bambaşkadır." diye konuştu.

Fiqi, asker olma kararının kolay olmadığını vurgulayarak, yemin eden mezun askerlerden görevlerini layıkıyla yerine getirmelerini istedi.



Tören, mezun askerlerin geçitiyle son buldu.

Türkiye'nin, Somali ordusunun yeniden yapılandırılması ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik destekleri, TÜRKSOM aracılığıyla eğitim, danışmanlık ve kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında sürdürülüyor.

Gorgor Komando Tugayı, Somali ordusunun en nitelikli birlikleri arasında yer alırken, özellikle terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda aktif rol üstleniyor.