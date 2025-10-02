Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 Temmuz'da İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında varılan anlaşmalar gereği 185 Rus askerinin Ukrayna'dan getirildiği belirtildi.

Bunun karşılığında ise 185 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu esir askerin Kiev'e verildiği aktarılan açıklamada, bunların dışında 20 sivilin de Rusya'ya verildiği kaydedildi.

Rus asker ve sivillerin halihazırda Belarus'ta bulunduğu, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldığı bildirilen açıklamada, bu kişilerin hastanelerde tedavi ve rehabilitasyonu için Rusya'ya nakledileceği ifade edildi.

7 BİNDEN FAZLA KİŞİ UKRAYNA'YA DÖNDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı paylaşımında, Rusya ile esir takası yaptıklarını belirtti.

Esir takası sonucu 185 askeri personelinin serbest bırakıldığını aktaran Zelenskiy, ayrıca 20 Ukraynalı sivilin de ülkeye geri getirildiğini kaydetti.

Tüm esirlerin serbest kalması için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Zelenskiy, savaşın başından bu yana 7 binden fazla kişiyi ülkeye geri getirdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Daha sonra 23 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı sonrasında Moskova ve Kiev arasında savaş esirlerinin takasının sürdürülmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

