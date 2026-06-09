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Dünya

Türkiye gerçeğini kabullendiler! Eski düşman hatasından vazgeçti: İlişkilerimizi güçlendirelim

Libya'nın batısındaki meşru hükümete desteği nedeniyle Türkiye'ye yönelik düşmanlık besleyen Libya Ulusal Ordusu (LUO) Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Türkiye ile çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve iki taraf arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Ankara'ya 'birlikte güçlenme' çağrısı yapılırken, ayrıca Türk şirketlerinin kentsel gelişim ve altyapı çalışmalarına katkı sunduğu ifade edildi.

AA9 Haziran 2026 Salı 22:43 - Güncelleme:
Türkiye gerçeğini kabullendiler! Eski düşman hatasından vazgeçti: İlişkilerimizi güçlendirelim
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Libya'nın doğusundaki askeri güçlerden yapılan açıklamaya göre Hafter, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ali Onaner başkanlığındaki üst düzey Türk heyetini kabul etti.

Libya ile Türkiye arasındaki işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi kapsamında yapılan görüşmeye Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç de katıldı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE ÖVGÜ

General Hafter, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hafter, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ortak işbirliği alanlarının genişletilmesi ve iki taraf arasındaki ortaklığın farklı sektörlerde güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRME VURGUSU

Genel Müdür Onaner de Libya'nın çeşitli kentlerinde, özellikle Bingazi'de yürütülen altyapı ve yeniden imar projelerinde kaydedilen gelişmelerden övgüyle söz etti.

Türk şirketlerinin kentsel gelişim ve altyapı çalışmalarına katkı sunduğunu belirten Onaner, Türkiye'nin Libya ile ilişkileri daha da güçlendirme ve farklı alanlarda işbirliğini geliştirme arzusunda olduğunu ifade etti.

Onaner, Libya'da istikrarın desteklenmesine yönelik çabaların bölgesel güvenlik ve Akdeniz havzasındaki istikrara olumlu katkı sağladığını kaydetti.

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