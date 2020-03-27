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Dünya

Dünyaya örnek olduk: Türkiye gibi kararlar alalım

Türkiye'nin koronavirüs önlemleri Almanya'da örnek gösteriliyor. Evde eğitim modelinden sonra şimdi de 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkma yasağı tartışılıyor.

27 Mart 2020 Cuma 08:31 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 08:31
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Koronavirüs önlemleri konusunda sınıfta kalan ülkeler Türkiye'yi örnek göstermeye başladı. Türkiye'nin hızlıca uçuş yasağı getirmesi, örgün eğitimi durdurup uzaktan eğitim modeline geçiş yapması ve en büyük risk grubundaki yaşlıların sokağa çıkışını yasaklaması, Almanya'da da örnek gösterildi.

TÜRKİYE GİBİ KARARLAR ALALIM

ÖLÜM sayısının 200'ü aştığı Almanya'da, alınan tedbirler ağır dille eleştirilmeye başlandı. Önceki gün Robert Koch Enstitüsü'nden gelen 'Almanya henüz Kovid-19 salgınının başında' açıklaması endişeyi ve tepkileri artırdı. Ülkede, 'Türkiye gibi hızlı ve etkili olacak kararlar alalım' seslerinin yükselmesine neden oldu.

TEDBİR KARARLARI TARTIŞILMALI

TÜBİNGEN kenti Belediye Başkanı Boris Palmer, koronavirüs krizi nedeniyle alınan tedbir kararlarının tartışılmasını istedi. Palmer, sokağa çıkma yasağı konusunda Türkiye'deki modeli önerdi ve "65 yaş üstündekiler ile risk grubundakiler günlük yaşamdan çekilmeli" şeklinde görüş belirtti.

Palmer, "Toplumsal huzur ve düzenin sağlanması için sokağa çıkılması konusunda fikir üretmeliyiz. Daha az risk taşıyan genç kesim kontrollü ve organize şekilde üretime kazandırılmalı" dedi.

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