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Dünya

Türkiye görevi Bulgaristan'a devretti

Türkiye tarafından yürütülen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun komutası, düzenlenen törenle Bulgaristan'a devredildi.

IHA16 Ocak 2025 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Türkiye görevi Bulgaristan'a devretti
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Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "üçlü girişim" çerçevesinde 11 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası (MoU-Memorandum of Understanding) imzalanmıştı. Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun komutası, 2 Temmuz 2024 ve 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Türkiye tarafından yürütüldü. 15 Ocak'ta Varna'da düzenlenen törenle Bulgaristan'a devredilen komuta, ülkelerin baş harflerinin sıralamasına göre 6 aylık periyotlarla dönüşümlü olarak üstleniliyor.

Devir teslim törenine Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov katıldı.

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