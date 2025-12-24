Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yapılan sismik araştırmanın sonuçlarının ardından Türkiye'nin 2026 yılında Somali kıyıları açıklarında hidrokarbon enerji kaynakları arama çalışmalarına başlamayı umduğunu söyledi.

Yabancı basında yer alan habere göre, Ankara'nın, geçen yıl Ekim ayında Somali'ye Oruç Reis araştırma gemisini göndererek, Türk Petrol Şirketi'ne tahsis edilen üç bölgede 3 boyutlu sismik çalışma yürüttüğü ifade edildi.

GENİŞ ALANLARDA ARAMALAR YAPILACAK

Anlaşma kapsamında her bölgenin 5 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığı ifade edilen haberde, Türk yetkililerin bu araştırmanın petrol yataklarını ortaya çıkaracağını umduğu aktarıldı.

Türkiye'nin 2025 yılında Somali'de sismik çalışmalar yürüttüğü ve büyük olasılıkla 2026 yılında, Somali'nin açık deniz bölgesinde Ankara için bir sondaj yılı olacağı ifade edildi.

Haberde, Türkiye'nin elde ettiği sismik sonuçların Ocak ayına kadar tamamen hazır olmasının beklendiği dile getirildi.

Ankara'nın deniz yatağının altından kaynak çıkarmak ve araştırmak için "yakın zamanda yerli ve milli gemilerini" göndereceğinin altı çizilen haberde ayrıca, açık deniz sondajının son derece karmaşık olacağı ve yaklaşık 3 bin metre derinlikteki sularda operasyonlar gerektireceği ifade edildi.

TÜRK DONANMASI BÖLGEYE GİDEBİLİR

Somali kıyılarının güvenlik riskleri barındırdığı ifade edilen haberde, bu durum karşısında Ankara'nın, sondaj gemilerinin çalışmaları tamamlanana kadar yaklaşık on ay boyunca donanmanın fırkateynlerle bölgeyi koruma altına alacağı vurgulandı.

Türkiye'nin Somali ile yaptığı anlaşmanın, karada petrol ve doğal gaz sondajı ve enerji çıkarma fırsatlarını kapsadığı dile getirildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir Somalili kaynak, Türkiye'nin arama faaliyetleri kapsamında bölgeye ulaşım için yol erişiminin inşası noktasında yakında bir ihale yapılacağını ve altyapının sondaj çalışmaları başlamadan önce hazır olacağını söyledi.

30 MİLYAR VARİL PETROL VE DOĞAL GAZLARI VAR

ABD hükümeti raporlarına göre, Somali'nin en az 30 milyar varil petrol ve doğalgaz rezervine sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Habere göre bir enerji uzmanı, bölgede büyük rezervlerin olduğunun bilindiğini ifade ederek, bu keşifin gerçekleşmesinin Türkiye'ye önemli kazanımlar geireceğini ifade etti.

SOMALİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE VURGU YAPTILAR

Türkiye'nin uzun yıllar Somali'ye büyük yatırımlar yaptığının altı çizilen haberde, Mogadişu'da dünyanın en büyük Türk büyükelçiliğinin kurulduğu ve ölümcül kuraklığa cevap olarak 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlandığı belirtildi.

Türkiye'nin Mogadişu'da büyük bir askeri üssünün bulunduğu aktarılan haberde, şehrin havaalanı ile limanının da Türk şirketleri tarafından yönetildiği ifade edildi.

Ankara'nın ayrıca, Somali ordusunun yaklaşık üçte birini temsil eden binlerce Somalili askeri hem Türkiye'de hem de Mogadişu'daki üste eğittiği vurgulandı.