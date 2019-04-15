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Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar Yunanistan'ın iştahını kabarttı

Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Suriye’deki terör örgütü PKK/PYD-YPG işgali altındaki bölgeler konusunda birtakım anlaşmazlıklar yaşayan Türkiye ile ABD’nin arasındaki ilişki, Yunanistan’ın iştahını kabarttı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Atina yönetimi, Ankara ile Vaşington arasındaki S-400 ve terör örgütleri FETÖ ile PKK/PYD-YPG gibi konulardaki anlaşmazlıklardan faydalanmak istiyor. Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki güç dengelerinin değiştirilmeye çalışıldığı dönemi fırsat bilen Yunanistan, ABD ile mevcut askerî iş birliğini yukarılara taşımayı düşünüyor.
 
Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Ankara ile Vaşington yönetimleri arasındaki sürtüşmelerin Atina yönetiminin jeopolitik kazanç sağlamasıyla sonuçlanabileceğini yazdı.
 
ABD’nin Türkiye’ye savurmakta olduğu S-400 tehditlerini ve ABD Kongresi’ne sunulan Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji İşbirliği Kanunu’nun aynı dönemde ve çerçevede gündeme geldiğini anlatan Yunan basını, bu iki durumun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hem askerî hem de diplomatik olarak kazanç sağlamasıyla sonuçlanabileceğini dile getirdi.
 
Atina ve Vaşington yönetimleri arasında süren askerî iş birliği kapsamında Yunanistan’ın Larissa askerî hava üssü ve Stefanovikeio hava üssünün ilerleyen süreçte de ABD ordusunca kullanılabileceğini yazan gazete, Selanik ve Dedeağaç limanlarının Doğu Avrupa’ya yapılacak uçuşlar için duraklama noktası olarak kullanılabileceğini kaleme aldı.

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