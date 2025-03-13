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Dünya

Türkiye ile anlaşmayı 'önemli' olarak duyurdular! Ukrayna için hayati öneme sahip

Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır olduklarını duyurdu.

AA13 Mart 2025 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
Türkiye ile anlaşmayı 'önemli' olarak duyurdular! Ukrayna için hayati öneme sahip
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk iş dünyasının temsilcilerini Kiev'de kabul ettiğini belirtti.

Söz konusu toplantının, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri son görüşmenin neticesinde düzenlendiğini aktaran Zelenski, "Türk iş dünyasının Ukrayna'da olması önemli." ifadesini kullandı.

Zelenski görüşmede, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı tesis etme yönündeki çabaları, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, farklı tipten insansız hava araçlarının (İHA) üretiminde işbirliği imkanları ve Türk firmalarının Ukrayna'nın yeniden inşasına katılımı konularını ele aldıklarını kaydetti.

"ÜLKEMİZ, TÜRKİYE'Yİ STRATEJİK ORTAKLARINDAN GÖRÜYOR"

Zelenski, Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasını onaylamaya hazır olduklarını belirterek "Ülkemiz, Türkiye'yi stratejik ortaklarından, aynı zamanda güvenlik garanti ortaklarından biri olarak görüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır." ifadesine yer verdi.

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