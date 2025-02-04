Abdulati, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan'a teşekkür eden Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fidan ile yaptığı görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirten Abdulati, bunun ilk ziyareti olduğunu ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılına denk geldiğini söyledi.

Abdulati, Mısır ile Türkiye arasında ortak tarih ve kardeşlik bağları bulunduğuna dikkati çekerek, bu bağların Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunduğunu, bölgesel ve uluslararası meselelerde vizyon ve misyon birliği ile yakınlığını ifade ettiğini aktardı.

Türkiye ile Mısır arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne işaret eden Abdulati, Dışişleri Bakan Fidan ile yaptığı görüşmelerin verimli geçtiğni söyledi.

Abdulati, ikili ilişkilerin ele alındığını belirterek, "İkili ilişkilerin ve işbirliğinin ilerlemesinden duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak ifade ettik." dedi.

Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin 8,8 milyar dolara ulaştığını kaydeden Abdulati, bunun artırılmasının ve 15 milyar dolar hedefinin yakalamanın önemine dikkati çekti.

Abdulati, "Yatırım ve yatırımcıları destekleme yönündeki çalışmalarımız da devam ediyor. İki ülke arasındaki enerji ve turizm alanındaki işbirliğinin önemini vurguladık." diye konuştu.

Türkiye ile Mısır arasındaki turizmden de bahseden Abdulati, Mısır Turizm Bakanı'nın da halihazırda Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Mısır'dan kaçırılan bazı tarihi eserleri teslim aldığını anlattı.

Abdulati, Türk makamlarına bu tarihi eserlerin kaçırılmasını engellediği için teşekkür etti.

"ATEŞKES ANLAŞMASININ TÜM MADDELERİYLE UYGULANMASI İÇİN ORTAK ÇALIŞMA KONUSUNDA ANLAŞTIK"

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "Mısır ile Türkiye arasındaki ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesi için önümüzde farklı alanlar var, kat etmemiz gereken mesefa var. İki ülke arasındaki yüksek strateji komitesi toplantısının hazırlığı için Sayın Fidan ile ayrıca bir görüşmemiz olacak." şeklinde konuştu.

Abdulati, "Bugün birçok bölgesel ve uluslararası konuyu ele aldık. Gazze'deki, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gelişmeler bunun başında geliyor. Gazze'deki durumu detaylıca ele aldık, ateşkes anlaşması sonrasında." dedi.

Ateşkes anlaşmasının uzun bir çaba sonucu gerçekleştiğini söyleyen Abdulati, "Sayın Bakan Fidan'a son gelişmeler hakkında bilgi verdim ve buradaki zorluklardan da bahsettim. Ateşkes anlaşmasının tüm maddeleriyle uygulanması için ortak çalışma konusunda anlaştık ve Türkiye ile Mısır'ın bu konudaki görüş birliğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı, "Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin geciktirilmeden üç aşamasıyla sürmesi için siyasi bir irade oluşturulmalıdır." dedi.

Abdulati, iki devletli çözümün önemine vurgu yaparak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının önemine dikkati çekti.

Mısır Dışişleri Bakanı, "Filistin halkının haklarına kasteden bütün müdahalelere karşı olduğumuzu da ifade ettik. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm tek taraflı gelişmelerin, yerleşim girişimlerinin ve askeri baskınların sonlandırılması gerektiğini söyledik." dedi.

İslam ve Hristiyan mukaddesatının korunması ihtiyacına değinen Abdulati, "Türkiye'nin verdiği ve vereceği desteğin önemini vurguladım. Özellikle önümüzdeki süreçte iyileştirme çalışmaları ve Gazze'deki enkazın kaldırılması, yeniden imar çalışmaları konusunda Türkiye'nin verdiği desteğin önemini vurguladım." şeklinde konuştu.

Abdulati, "Uluslararası çabaların birleştirilmesi amacıyla Mısır'da geniş kapsamlı bir konferans düzenlenmesi planlanıyor. Böylece Filistin halkına verdiğimiz desteği vurgulamış ve tescil etmiş olacağız. Özellikle savaş sonrası ortaya çıkan ciddi yıkım sonrasında." diye konuştu.

Gazzelilerin yerinden edilmesi söylemlerine ilişkin Abdulati, "Gazze'deki Filistin halkının kendi topraklarında, ana yurdunda yaşama hakkını vurguladık. Bu yüce halkı kendi toprağından kovmaya yönelik tüm girişimlere karşı olduğumuzu ifade ettik." dedi.

"MISIR, SURİYE HALKININ BEKLENTİLERİNİN YANINDADIR"

Mısır Dışişleri Bakan Abdulati, Suriye'deki gelişmelere ilişkin iise "Suriye'nin istikrarı, güvenliği, toprak bütünlüğü ve halkının refahı; Mısır için bir önceliktir. Biz kardeş Suriye halkının ve beklentilerinin yanındayız." ifadesini kullandı.

Abdulati, Suriye'nin uluslararası alanda ve Arap dünyasındaki etkin rolüne tekrar dönmesi temennisinde bulundu.

Suriye'de kapsayıcı süreç ve terörle mücadele konusuna değinen Abdulati, "Suriye'nin bölgedeki herhangi bir ülkeye tehdit oluşturacak bir terörün kaynağı olmaması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Abdulati ayrıca Libya'da çözümün sağlanması, oradaki devlet kurumlarının varlığının korunması, yürütmedeki bölünmenin sonlandırılması ve bir an önce seçimlerin düzenlenmesi gerekliliğine işaret etti.

Libya'da yabancı savaşçı ve paralı askerlerin varlığına karşı çıktıklarını söyleyen Abdulati, Libya'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasının önemine dikkati çekti.

Abdulati, Libya'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için Mısır'ın Türkiye ile ortak çalışacağını söyledi.

Bakan Fidan ile Lübnan'daki gelişmeleri de değerlendirdiğini söyleyen Abdulati, Lübnan'da Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi, Nevvaf Selam'ın da hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ülkede istikrarın yeniden sağlanması yönündeki önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Abdulati, Lübnan'daki ateşkes anlaşması ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Afrika Boynuzu'ndaki durumu görüştüklerini ve bu konuda ortak bakış açısının bulunduğunu ifade etti.

Ülkesinin su güvenliği meselesine ilişkin ise Abdulati, "Mısır için su güvenliğinin bir varlık ve ölüm kalım meselesi olduğunu ifade ettim. Afrika Boynuzu bölgesinde de bu meseleyi ele aldık." diye konuştu.

Abdulati, "Mısır'ın Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmaları devam edecek. Bu yöndeki bakışımız ve kararlılığımızı ifade etmek istiyorum. İki ülkenin çıkarları doğrultusunda çalışmaya ve işbirliğine devam edeceğiz." şeklinde konuştu.