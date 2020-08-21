21 Ağustos 2020 Cuma 09:04 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 09:04

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın Mısır'la imzaladığı korsan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Anlaşması sonucu bölgede artan gerilim sonrasında ABD'den dikkat çeken bir adım geldi.

GİRİT'E DEMİRLEDİ

İtalya'nın Napoli limanında bulunan ABD savaş gemisi USS Hershel Woody Williams, yeni görevlendirme sonucu Yunanistan'ın Girit Adası'na demirledi. Gemi, son günlerde Fransa ve Rusya'nın bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından gönderdiği diğer savaş gemilerine katıldı.

YÜZEN ÜS

Askeri uzmanlara göre, USS Hershel Woody Williams adeta yüzen bir askeri üs niteliğinde. ABD donanmasının yeni sınıf dev gemilerinden ikincisi olan USS Hershel Woody Williams, askeri operasyonlarda hızlı ulaşım ve destek merkezleri olarak kullanılıyor. 230 metre uzunluğundaki gemi, Girit'e demirlemeden önce İtalya'nın Napoli kentinde rutin lojistik molasını vermişti.

BÖLGEDEKİ DİĞER GEMİLERİ İZLEYECEK

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD'li yetkililer geminin Girit'in batı ucundaki Suda Körfezi'ndeki ABD üssünde ne kadar süreyle kalacağı ya da ne tür bir rol üstleneceğini henüz ayrıntılı bir şekilde açıklamadı. ABD askeri gemisinin bölgedeki donanmaların hareketliliğini gözlemlemek amacıyla Girit'e konuşlandığı değerlendiriliyor.

Dev geminin, Doğu Akdeniz'de (Güney Kıbrıs ve Lübnan) Fransız donanmasının artan varlığından hemen sonra bölgeye gönderildiği de dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bölgedeki gerilimi görüşmüştü.