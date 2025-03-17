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Dünya

Türkiye ile ilgili sözleri ülkesini ayağa kaldırdı: Kandırıldık

Brüksel-Ankara hattındaki trafiğin yoğunlaştığına dikkat çeken Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyanni, 'Türkiye bölgesel büyük bir güç olabilir' ifadelerini kullandı. Bakoyanni'nin açıklamaları Yunanistan'da tepilere neden olurken Yunan basını, 'Her yerde 'yalnızlaştırıldığı', 'ekonomik olarak çöktüğü' söylenen Türkiye tabusu yıkıldı' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi17 Mart 2025 Pazartesi 12:20 - Güncelleme:
Türkiye ile ilgili sözleri ülkesini ayağa kaldırdı: Kandırıldık
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Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni, Atina'da gerçekleşen "Avrupa, Yunanistan ve yeni meydan okumaların saldırısı" başlıklı konferansında Türkiye'nin gücüne değindi.

AB'nin yeni savunma planlamasına katılmak için Türkiye'nin tekrar Avrupa'ya yaklaşacağını savunan Bakoyanni, "Türkiye bölgesel büyük bir güç olabilir. Savaşa hazır bir orduya sahipler" dedi.

Bakoyanni, Türkiye'nin Avrupa savunma sektörüne girmek istediğini ve bunun için gerekli yeterliliğe sahip olduğunu söyledi.

Brüksel-Ankara hattındaki trafiğin yoğunlaştığına dikkat çeken Bakoyanni, "Türkiye ile işler zor" ifadelerini kullandı.

Popülizmin dış politikada yeri olmadığını belirterek Atina hükümetini hedef alan Bakoyanni, "Yunanistan'ın tarafların anlaşmaya varmasının imkânsız olduğu bir ülke olmasını kabul edemiyorum. Dünya adil ve güçlü bir Yunanistan istiyor" dedi.

Bakoyanni'nin açıklamaları Yunanistan'da tepkilere neden oldu. Bakoyanni'nin sözlerinin itiraf niteliğinde olduğunu yazan Yunan basını, "Her yerde "yalnızlaştırıldığı", "ekonomik olarak çöktüğü" söylenen Türkiye tabusu yıkıldı" ifadelerini kullandı.

Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren Yunan vatandaşlar, "Miçotakis'in Türkiye ile Erdoğan'ın yalnızlaştığı masalını hatırlıyor musunuz?. Yalan söylüyordu. Dora bu gece işlerin çok zor olduğunu söyleyerek her şeyi itiraf etti" yorumunda bulundu.

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