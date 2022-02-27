İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2022 Pazar / 26 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istiyoruz''
Dünya

''Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istiyoruz''

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Abdulbaki Abdulkadir ez-Zubeyir, ülkesinin Türkiye ile her alanda iş birliği ilişkilerini güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

AA27 Şubat 2022 Pazar 18:49 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 18:49
ABONE OL

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Zubeyir ile başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya geldi.

Türkiye ile derin ve güçlü ilişkilere sahip olduklarını belirten Zubeyir, her alanda iş birliği ilişkilerini güçlendirmeye hevesli olduklarını ifade etti.

Zubeyir, ülkesinin yatırım için güvenli bir ortam oluşturulması ve iki ülke halklarının çıkarına olacak şekilde yabancı yatırımları çekme konusunda arzulu olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Neziroğlu da Türkiye'deki özel sektörün Sudan'a yatırım yapma ve ortak projeler gerçekleştirme konularında istekli olduğunu ifade etti.

Neziroğlu görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, sağlık, eğitim ve çevre alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi ve projelerin uygulanmasındaki sıkıntıların ele alındığını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.