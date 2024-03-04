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Dünya

Türkiye ile ilişkileri 'mükemmel' olarak niteledi: Bağlarımızı daha da derinleştirmek istiyoruz

Türkiye ile ikili ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyleyen Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, Türkiye ile ilişkilere çok değer verdiklerinin altını çizerek, 'Kültür, turizm ve farklı birçok alanda da mükemmel işbirliğimiz var. Bu işbirliğini genişletmek ve bağlarımızı daha da derinleştirmek istiyoruz.' dedi.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
Türkiye ile ilişkileri 'mükemmel' olarak niteledi: Bağlarımızı daha da derinleştirmek istiyoruz
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Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, Türkiye ile ikili ilişkilerinin mükemmel olduğunu, yalnızca siyasi değil iki halkın da dostane ilişkiler içinde bulunduğunu söyledi.

Bakan Ivanovic, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Ivanovic, "ADF'nin diplomat, siyasetçi, aktivist, akademisyenler gibi birçok topluluk için mükemmel bir fırsat" olduğunu ifade etti.

Karadağ ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri mükemmel olarak niteleyen Ivanovic, "Bu ilişkiler, sadece siyasi veya devletler arası değil. Halklar arasında da dostane ilişkilerimizin olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Ivanovic, Türkiye ile ilişkilere çok değer verdiklerinin altını çizerek, "Kültür, turizm ve farklı birçok alanda da mükemmel işbirliğimiz var. Bu işbirliğini genişletmek ve bağlarımızı daha da derinleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Ivanovic, Türkiye ile ekonomik ve ticari bağları daha da geliştirmesi hedeflenen Türk Ticaret Odasının Karadağ'da açılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

- "KARADAĞ, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ SAVUNUYOR"

Türkiye'nin Batı Balkanlar'ı çok iyi tanıdığını belirten Ivanovic, bölgenin istikrarı, refahı ve güvenliğini sağlamak için gösterdiği diplomatik ve arabuluculuk çabalarının önemine dikkati çekti.

Ivanovic, "Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki farklı ülkelere yönelik son derece olumlu ve dostane yaklaşımı, bizim çok değer verdiğimiz bir şey." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını da değerlendiren Ivanovic, sorunun çözümünün uluslararası hukuk çerçevesinde olması gerektiğini söyledi.

Ivanovic, 7 Ekim'den bu yana çok fazla masum sivilin öldüğüne ve acı çektiğine şahit olunduğunu kaydederek, bu acıların son bulması gerektiğini vurguladı.

Karadağ'ın iki devletli çözümü savunduğunu dile getiren Ivanovic, "Sonunda görmek istediğimiz, çatışmanın, acıların ve bunların sona ermesi, bölgenin yeniden inşa edilmesi, insanlara barış ve refah içinde yaşamaları için şans verilmesidir." ifadelerini kullandı.

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