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Dünya

Türkiye ile ilişkileri resmen müttefiklik düzeyine çıkardılar: Onaylandı

Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini resmen müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'ni onayladı.

AA1 Şubat 2022 Salı 12:08 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 12:08
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Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini resmen müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'ni kabul etti.

Milli Meclisin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkilerine dair Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasına ilişkin" yasa tasarısı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından oylamaya çıkarılan yasa tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından imzalanmıştı.

  • Azerbaycan Milli Meclisi
  • Şuşa Beyannamesi
  • müttefiklik

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