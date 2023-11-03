Türkiye ile imzaladıkları anlaşmayı işaret etti: Vize serbestisine olumlu bakıyoruz

Letonya ve İsveç dışişleri bakanları, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında ortak çıkar alanlarında daha yakın siyasi diyalog ve işbirliği çağrısında bulundu.

Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere geldikleri Berlin'de, AA muhabirine açıklama yaptı.

Ülkesinin, Türkiye ile daha yakın ilişkileri desteklediğini belirten Karins, "Türkiye, zaten çok değerli bir NATO müttefiki ve Türkiye ile işbirliği çok önemli. Türkiye, çok iyi ve güçlü bir müttefik." dedi.

Fotoğraftaki: Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins

Karins, Türkiye'nin AB üyeliği yolunda ilerlemesinin her iki tarafın da çıkarına olduğunu vurgulayarak, "Bunun hem Türkiye hem de Avrupa Birliği için çok iyi olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile gayriresmi AB toplantılarında daha sık bir araya gelmenin olumlu bir gelişme olacağına işaret eden Karins, "AB'de dostlarımızın ve ortaklarımızın davet edildiği tüm formatlar, aslında iyi toplantılardır. Birbirimizi daha iyi anlamak ve nasıl daha güçlü işbirliği yapabileceğimizin yollarını aramak için birbirimizle konuşma fırsatı buluyoruz. Çünkü dünya ne yazık ki, daha güvenli ya da daha emniyetli hale gelmiyor, tam tersi yönde ilerliyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İSVEÇ, DAHA YAKIN AB-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ İÇİN

İsveç Dışişleri Bakanı Billström da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin AB ile Türkiye arasında daha yakın siyasi diyalog ve işbirliğini desteklediğini söyledi.

Billström, "Vilnius'ta İsveç, Türkiye ve NATO ile Türkiye adına olumlu hareket edeceğimizi belirten bir bildiri imzalandı ve bu yönde hareket edeceğiz." diye konuştu.

AB ve Türkiye'nin halihazırda bir dizi önemli alanda yakın işbirliği içinde olduğunu ve her iki tarafın da yararına olacak şekilde siyasi ve ekonomik bağları daha da geliştirmek istediklerini anlatan Billström, özellikle güvenlik, göç ve ticaret konularında bu ilişkinin pek çok örneği olduğunu aktardı.



Fotoğraftaki: İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström

Billström, AB-Türkiye gümrük birliğinin modernizasyonu ve Türk vatandaşları için vizesiz seyahat beklentilerine dikkati çekerek, "Vilnius'ta imzalanan bildiride de bahsedilen ve gerçekten altını çizmek istediğim iki konu, tabii ki hem vize serbestisi hem de gümrük meseleleri ve bu konularda İsveç, AB ile Türkiye arasında ilerleme sağlanmasına olumlu bakıyor." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin, AB üyelik müzakereleri sürecini de hatırlatan Billström, İsveç'in bu süreci desteklediğini kaydetti.