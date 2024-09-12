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Dünya

Türkiye ile kardeş ülke arasında yeni anlaşma: ''Yol Haritası'' belgesi imzalandı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Özbekistan arasında 'Yol Haritası' belgesinin imzalandığını duyurdu.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 15:19 - Güncelleme:
Türkiye ile kardeş ülke arasında yeni anlaşma: ''Yol Haritası'' belgesi imzalandı
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Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın üçlü toplantı formatında istişareler yapmak Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunduğu hatırlatıldı.

Paylaşıma göre, Fidan, Yerlikaya ve Kalın burada Özbek mevkidaşları ile üçlü formatta bir araya geldi.

Buluşmada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin kurumsallaşmasının önemli bir adımı olan "Yol Haritası" belgesi imzalandı.

  • Türkiye-Özbekistan
  • Yol Haritası
  • İmza

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