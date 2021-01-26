Türkiye ile masaya oturuyor ama tahrikten vazgeçmiyor: Silahlanmada rekor kırdı

26 Ocak 2021 Salı 13:37 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 13:41

Yunanistan yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye ile istikşafi görüşmeler kapsamında masaya döndü.

İstikşafi görüşmelerin başladığı gün, Yunanistan Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağının alımına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

SAVUNMAYA REKOR BÜTÇE

Atina yönetimi 2021 yılında savunma harcamalarına rekor bütçe ayırdı. Savunma bütçesini 5 kat artıran Yunanistan, 2 buçuk milyar euroluk bütçeyi de silahlanma için tahsis etti.

Yunanistan’ın sıra dışı silahlanma girişimi uluslararası raporlara da yansıyor. Silahlanma Endeksi 2020 raporu, Yunanistan'ın en çok silahlanan ülkeler sıralamasında 12'nci sıraya yükseldiğini ortaya koydu.

Yunanistan ordusu, 4 yeni fırkateynle donanma helikopteri alınması ve 4 fırkateynin de modernize edilmesi için çalışma yürütülüyor.

TÜRKİYE SINIRINDA GÖREV ALANLARA TEŞVİK SİSTEMİ

Atina zorunlu askerlik hizmetine yönelik de düzenlemeye gitti. Askerlik 9 aydan 12 aya çıkarıldı.

2025 yılına kadar orduya 15 bin profesyonel asker alınması kararlaştırıldı.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Türkiye sınırı ve Ege adalarında askerlik yapacaklar için ise teşvik sistemi getirildi. Bu bölgelerde askerlik yapmayı tercih edenler için askerlik süresi 3 ay kısaltıldı.