''Türkiye ile olan özel ilişkilerimize çok önem veriyoruz''

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Bakan Al-Bakri'ye ve heyetine teşekkür ederek, "Çocukluğumuzdan beri kalbimiz, Filistin ve Mescid-i Aksa diye çarparak büyüdük." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin her kesiminde büyük bir Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa sevgisi olduğunu belirten Erbaş, "Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim her zaman faaliyet alanımızda olan sadece gönüllerimizde değil gönüllerimizde ki sevgiyi müşahhaslaştırdığımız çok önemli bir alandır." değerlendirmesinde bulundu.

- "KUDÜS, EBEDİYEN FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR"

Diyanet İşleri Başkanlığının geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da "Vahyin Kutsadığı Şehir Kudüs Sempozyumu" düzenlediğini anımsatan Erbaş, uluslararası boyutta gerçekleşen sempozyumun sonuç bildirgesi bakımından önemli maddeleri içerdiğini aktardı.

Sempozyumda öne çıkan maddeleri paylaşan Erbaş, "Kudüs, ebediyen Filistin'in başkentidir ve böyle devam edecektir maddesi bizim için çok önemliydi ve Kudüs ziyaretlerini bütün dünya çapında geliştirmek, artırmak için farkındalık oluşturacak bir maddemiz vardı ve bu madde bizde Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı kurma şeklinde meyvesini vermiş oldu." diye konuştu.

- "FİLİSTİN KONUSUNDA 52 STK İLE ORTAK ÇALIŞIYORUZ"

Filistin ile ilgili konularda sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) yapılan ortak çalışmalara dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin alanında çalışan 52 STK başkanını topladık ve bir tecrübe paylaşımı yaptık. Yani birbirimizin faaliyetlerinden haberdar olalım ve faaliyet alanlarımızı daha nitelikli hale getirelim düşüncesiyle böyle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının sonucu olarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın başkanlığında bir komisyon kurduk. Bu komisyon bundan sonraki çalışmaları takip edecek ve çalışmalarla ilgili derneklere, vakıflara bilgi sunacak. Yine geçen sene İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Sayın Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ve heyeti ile birlikte çok güzel bir toplantı yaptık. O toplantının da ben çok bereketli olduğunu düşünüyorum.

Bizim her zaman iyi yetişmiş insana ihtiyacımız var. Dolayısıyla eğitime ne kadar çok yatırım yaparsak, ne kadar çok destek verirsek hem Türkiye'de hem de Filistin'de Kur'an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgi ile insanlarımızı, gençlerimizi donatmamız gerekiyor."

- "TÜRKİYE İLE OLAN ÖZEL İLİŞKİLERİMİZE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Konuk Bakan Al-Bakri ise Erbaş'a teşekkür ederek, Filistin'de Türkiye'nin çok büyük bir Sünni İslam temsilcisi ve lideri olarak gördüklerini vurguladı.

Filistin'in 500 yılı aşkın bir süre Osmanlı İmparatorluğu çatısı altında yaşadığını hatırlatan Al-Bakri, "Türkiye ile olan özel ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Biz aile olarak Filistin'de Osmanlı İmparatorluğu döneminde hem Mescid-i Aksa'ya hem Haram-ı İbrahim'e hizmetler verdik. Osmanlı döneminde imam ve hatipler yetiştirilmiştir ve o talebelerden birisi de benim dedemdir. Şu an elimizde halen bir Osmanlı fermanı bulunmaktadır. O ferman vasıtasıyla dedem müftü olarak Haram-ı İbrahim'e atanmıştır." diye konuştu.

Dini ilişkilerin, iki ülke arasında artarak devam etmesini istediklerini ifade eden Al-Bakri, "Biz Vakıflar ve Din İşleri Bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Diyanet işleri Başkanlığı ile koordineli bir ilişkimiz olmasını istiyoruz. Uyumlu bir şekilde çalışmak ve iş birliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.