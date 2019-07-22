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Türkiye ile ortak S-400 üretim yapabiliriz

S-400’lerin belirli parçalarının Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Rus devlet savunma sanayi şirketinin Başkanı Çemezov askeri-teknik alandaki iş birliğinin de ilerlediğini kaydetti. 

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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh’in Başkanı Sergey Çemezov, S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek “Rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz. Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız” dedi. 

SANAYİ İLİŞKİSİ BÜYÜDÜ 

Çemezov, S-400 hava savunma sistemleri ve savunma sanayisinde Türkiye ve Rusya arasında sanayiye yönelik ilişkilerin büyüdüğünü vurgulayan Çemezov “Türkiye, Rosteh ve Rusya’nın kilit ortaklarından biridir. Moskova ve Ankara arasında askeri-teknik alandaki iş birliği olumlu yönde ilerliyor” diye konuştu. 

Türk ve Rus siyasi liderleri arasında yürütülen yakın ve yapıcı görüşmelere işaret eden Çemezov “Kurumlarımız ve şirket temsilcilerimiz arasında yürütülen görüşmelerin de sayesinde rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz” ifadesini kullandı. Rusya ve Türkiye’nin çeşitli ortak projeler yürüttüğünü belirten Çemezov “Bu projeler arasında gelişmiş uçak ve helikopter sistemleri, zırhlı araç parçaları ve temin edilen silahların satış sonrası hizmetleri yer alıyor. Türkiye ayrıca çeşitli menzillerdeki Rus hava sistemlerine ve tank savar sistemlerine ilgi duyuyor” şeklinde konuştu. 

ASKERİ-TEKNİK İŞ BİRLİĞİ 

Çemezov, Türkiye’nin ulusal uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasına yönelik istişarelerin devam ettiğinin altını çizerek “S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmeler de devam ediyor” dedi. Türkiye ve Rusya arasında askeri-teknik alandaki iş birliğinin, sivil alanlar için sağlam bir temel oluşturduğunu dile getiren Çemezov, şunları kaydetti: Türkiye ile teknolojik açıdan, başta havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız. S-400’lerin ilk teslimatı bu ay yapıldı ve takvim doğrultusunda ilerliyoruz.

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

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