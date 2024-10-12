Türkiye ile Sırbistan gücünü birleştiriyor! Birlikte üretme sinyali verdiler

Avrupa basınından Radio Free Europe/Radio Liberty isimi medya kuruluşu dün Türkiye ile Sırbistan'ın savunma alanında verdiği mesajları gündemine aldı. Türkiye ile Sırbistan'ın ortak savunma sanayi üretimi konusunda istekli olduğunu yazan Avrupa basını, "Türkiye ve Sırbistan askeri İHA üretiminde işbirliğine gözlerini diktiler" baslığını attı.

ORTAK ASKERİ İHA ÜRETİMİNE BAŞLAYABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Avrupa basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ortak basın toplantısında yaptığı açıklamaları manşetine taşıdı.

Haberinde Türkiye ve Sırbistan liderleri, ülkelerinin ortak askeri İHA üretimine başlayabileceğini aktaran Avrupa basını, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim'de Belgrad'a gerçekleştirdiği ziyarette, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türk sanayisinin hava unsurlarındaki kabiliyetleri konusunda görüştüğünü, bunun iki ülke savunma sanayiinde iş birliğinin temeli olabileceğini söyledi." dedi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına değinen Radio Free Europe, "Erdoğan, ortak askeri sanayi iş birliğinin Bayraktar İHA üretimini de kapsayıp kapsamadığı sorusuna, "Sırbistan'ın belirli kapasiteleri var... Dost ülkeler olarak bu kapasitelerimizi birlikte geliştirebiliriz." cevabını verdi." İfadelerini kullandı.

Haberde Sırbistan'ın daha önce Türkiye'den Bayraktar TB2 İHA'larını satın almayı planladığı belirtildi.

Ayrıca haberde, Türk İHA'ları konusunda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in geçen yıl yaptığı "Bizim için ne kolay ne de iyi bir haber olduğunu ve Türkiye ile ilişkilerimizi etkileyeceğini" sözleri hatırlatıldı.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ BİZİMKİLERDEN GÜÇLÜ" İTİRAFI

Vucic'in Belgrad'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlarken, Türk askeri sanayisi hakkında "Bizimkinden önemli ölçüde daha güçlü" sözleri aktarıldı. Türk savunma sanayisinin güçlü olduğunu kabul ettiği ima edilen Vucic'in "büyük bir iş birliği için alan" gördüğünü söylediği belirtildi.

Haberin devamında, Vucic'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barış ve istikrara yönelik tutumunda büyük güven duyduğunu belirttiği aktarılırken, Sırbistan'ın yakın zamanda Türkiye'ye ihracat lisanslarını yenilediği ve ardından ürettiği mermilerin önemli bir kısmını Türk pazarına ihraç ettiğini kaydedildi.

Türkiye ile Sırbistan arasında farklı alanlarda 11 anlaşma imzalandığına dikkat çekilen haberde, iki liderin Bölgesel ve jeopolitik konuları da ele aldığı aktarıldı.

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