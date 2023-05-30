İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,3984
  • EURO
    21,8979
  • ALTIN
    1284.33
  • BIST100
    4951.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye ile Suudi Arabistan arasında işbirliği kararı! Enformasyon Bakanı görevlendirildi
Dünya

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında işbirliği kararı! Enformasyon Bakanı görevlendirildi

Suudi Arabistan, Türkiye ile medya alanında işbirliği için Enformasyon Bakanı Selman ed-Duseri'yi görevlendirme kararı aldı.

AA30 Mayıs 2023 Salı 19:31 - Güncelleme:
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında işbirliği kararı! Enformasyon Bakanı görevlendirildi
ABONE OL

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud, Bakanlar Kurulu haftalık toplantısına başkanlık etti.

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı toplantıda, uluslararası ilişkiler alanında ilgili bakanlara yetki verme kararı alındı.

Toplantıda, Suudi Arabistan ile Polonya arasında enerji alanındaki işbirliği için mutabakat zaptı çalışmasını yürütme ve başlatma yetkisi Enerji Bakanlığı'na verildi.

Bakanlar Kurulu'nda ayrıca, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında medya alanında işbirliğiyle ilgili mutabakat zaptını çalışması için Enformasyon Bakanı Duseri veya vekilinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Suudi Arabistan hükümeti, kargo ve turizm alanlarında faaliyet gösteren gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçmesi konusunda Mısır yönetimi ile de mutabakat zaptı olanaklarını görüşmesi için Ulaştırma Bakanlığı'na yetki verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.