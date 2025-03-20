Türkiye ile temasları kıta ötesinin dikkatini çekti: Güvenliklerinde kilit paydaş

ABD merkezli küresel siyaset, ekonomi ve fikir dergisi Foreign Policy, Avrupa ile Türkiye'nin son dönemlerdeki temaslarını konu alan bir makale yayımladı. St Antony's College Avrupa Çalışmaları Merkezi Dahrendorf Programı Direktörü Dimitar Bechev tarafından kaleme alınan makale "Türkiye artık Avrupa gücü olmak istiyor" bağlığıyla okuyuculara aktarıldı.

"TÜRKİYE AVRUPA GÜVENLİĞİNDE DE KİLİT BİR PAYDAŞ"

"Ankara, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye ve AB ile ilişkileri derinleştirmeye hazırlanıyor" ifadelerinin yer aldığı makalede, "Avrupalıların bu günlerde Türk yetkililerden duyduğu mesaj, ABD Başkanı Donald Trump'ın revizyonist dış politikasına kimsenin şaşırmaması." denildi.

Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinde kilit bir role sahip olduğunu yazan ABD'li dergi makalesinde, "Türk siyaset yapıcılar, devam eden krizi Avrupa ile bağları yeniden kurma fırsatı olarak da görüyor. Türkiye aynı zamanda Avrupa güvenliğinde de kilit bir paydaş olarak kendini daha fazla fark ediyor." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE "İSTEKLİLER KOALİSYONU"NUN BİR PARÇASI HALİNE GELDİ"

Son zamanlarda Avrupalı yetkililerin Türkiye ile görüştüğü ve görüşmek için temaslar kurduğu hatırlatılan makalede, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi ile Avrupa muhatapları arasında derinleşen bir güvenlik görüşmesinin erken işaretleri var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Beyaz Saray'da çatışmasından iki gün sonra, 2 Mart'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından toplanan Ukrayna ile ilgili acil zirveye katıldı. Türkiye, Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki "istekliler koalisyonu"nun bir parçası haline geldi." şeklinde ifadeler kullanıldı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Türkiye ziyaretine değinen ABD basını, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarının, "Ukrayna'ya barış için askeri güç gönderebiliriz" sözlerine atıfta bulundu.

Geçtiğimiz hafta, 30'dan fazla ülkenin askeri şeflerinin, Ukrayna'nın güvenliğini ve uluslararası bir barış gücü olasılığını görüşmek üzere Paris'te görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan ABD basını makalesinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer önemli ülkelerle de bağları güçlendiriyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna ve Avrupa güvenliğini görüşmek üzere 12 Mart'ta Ankara'daydı." dedi.

"AVRUPA BELİRSİZLİK İÇİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR"

"Avrupa liderliğindeki bir gücün şekli ve misyonu belirsizlik içinde kalmaya devam ediyor" diyen ABD basını makalesine şöyle devam etti;

"Çok şey Trump'ın Putin'i ateşkesi kabul etmeye ikna etme çabalarına bağlı. Ancak, bir tür anlaşma yapılırsa, Türkiye bunu kalıcı hale getirmede önemli bir rol oynayabilir. Rusya'nın 2022'deki tam ölçekli işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'ya kararlı bir şekilde destek vermiş, ancak Rusya ile bağlarını sürdürmüş ve hatta arabuluculuk çabalarına öncülük etmiş olan Türkiye'nin askeri varlığı muhtemelen her iki taraf için de kabul edilebilir olacaktır. Moskova, Avrupa barış gücü fikrine sert bir şekilde tepki gösterse de Türkiye konusunda sessiz kaldı."

"Türkiye barışı koruma görevini yerine getirebilir mi?" sorusu sorulan makalede bunu düşünmek için birçok sebebin olduğu aktarıldı. Makalenin devamında, "Geçtiğimiz on yılda Ankara, Suriye, Libya ve Azerbaycan gibi çeşitli ülkelere asker gönderdi. Suriye'de, Türk kuvvetleri, İdlib çevresinde kırılgan bir barışı korumak için Rus ordusuyla ortak devriyeler de yürüttü. Başka bir deyişle, Türkiye, Rusya ile çatışmaları yönetme konusunda önemli deneyimler edindi. Erdoğan ve Putin, üst düzey yöneticileriyle birlikte çözümler üretmek için müzakere masasına oturdular." denildi.

Türkiye ile AB ilişkilerine atıfta bulunan ABD basını, Türkiye'nin barışın temin edilmesi halinde Ukrayna'da asker bulundurabileceğine işaret ederek, bunun AB-Türkiye ilişkilerine de yansıyabileceğini ifade etti. Ayrıca bu durumunun Rusya'yı sakinleştireceğine, Avrupa'da ise istikrarı sağlayacağı belirtildi. Öte yandan Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için müzakere etmeye istekli olduğu aktarıldı.

Makalenin devamında, "Avrupa'nın diğer ticaret ortakları gibi Türkiye de Avrupa Komisyonu'nun Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlıyor ve tek pazara sınırsız erişimi garantilemek için AB çevre standartlarına uygun mevzuatlar benimsiyor. Ancak nihayetinde şu anda sahip olduğu ticaret avantajlarının genişletilmesini istiyor." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Makalesinde Türkiye'nin savunma sanayisindeki büyük gelişimine de yer veren ABD'li dergi, "Avrupa askeri harcamaları artırmaya hazırlanırken, ürünlerinde Aselsan teknolojilerine yer veren Bayraktar insansız hava aracını üreten Baykar gibi Türk şirketleri kar elde etmek istiyor. Baykar ve önde gelen bir İtalyan firması olan Leonardo, yakın zamanda yapay zeka ve insansız platformlara odaklanan bir ortak girişim kurdu. Türk savunma sektörü, AB tarafından tahvil piyasalarında ortaklaşa toplanan savunma fonlarından yararlanmaya istekli olacak; bu öneri Brüksel'de hala hararetli bir tartışma konusu." dedi.

Son olarak Ankara'nın 16 Mayıs'ta Arnavutluk'ta yıllık zirvesini yapması beklenen NATO ve Avrupa Siyasi Topluluğu'nda önemli bir oyuncusu olduğu ifade edilerek, "Putin ve Trump'ın karşısına çıkan Avrupa yeniden yapılandırılıyor. Bu, Türkiye'nin yeni bir dizi kural altında Avrupa kulübünün tam üyesi olma şansıdır." denildi.

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