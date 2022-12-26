Türkiye ile yapılan anlaşmaya dikkati çekti: Haklarımız garanti altına alındı

Dibeybe, Suudi Arabistan'ın El-Hades televizyon kanalına verdiği röportajda, Türkiye ve Libya arasında varılan deniz yetki anlaşması ve Mısır'ın Libya ile deniz sınırını tek taraflı olarak belirlediğini duyurduğu kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sunucunun, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşması konusunda Doğu Akdeniz Gaz Forumu üyeleri ile Türkiye arasında anlaşmazlık bulunduğunu ve bu anlaşmaya mahkemede itiraz edildiğini ifade etmesi üzerine Dibeybe, "Türkiye ile yapılan anlaşma Libya'nın Akdeniz'deki denizcilik ve ekonomik hakkını garanti altına alıyor." dedi.

Ülkesinin Türkiye ile yaptığı anlaşma ile ekonomik hakkını aldığını kaydeden Dibeybe, "Libya bu anlaşmayla ekonomik hakkını aldı. Bu, Libyalıların hakkı.. Asla başka bir şahıs ya da devlet bunu ele geçiremez. Genel bir koordinasyon olmasını temenni ederiz ve tüm ülkelerin razı olmasını isteriz." ifadelerini kullandı.

- MISIR'IN ADIMINI TAMAMIYLA REDDEDİYORUZ



Dibeybe, Mısır'ın Libya ile deniz sınırlarını belirlediğini açıkladığı kararı reddettiklerini belirterek, "Deniz sınırları, kıta sahanlığı anlaşmalarının tek taraflı olması mümkün değil. Mısır'ın bu adımını tamamıyla reddediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Mısır ve Libya arasında deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda bir komisyon oluşturularak anlaşmaya varılması çağrısında bulunan Dibeybe, "Mısırlı kardeşlerimizden ikili bir komisyon oluşturmasını ve anlaşmaya varılmasını talep ediyoruz. Eğer anlaşma olmazsa da Birleşmiş Milletler var, mahkeme var, hukuk var. Hiç kimse sadece tek başına karar alamaz. Eğer Libya tarafını zayıf görüyorlarsa bunu reddediyoruz. Eğer dost ve komşularsa biz ikili anlaşmadan memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

Mısır medyasında 13 Aralık'ta yer alan haberlerde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkesinin batı deniz sınırlarının belirlendiğine ilişkin kararı yayımlanmıştı.

Libya Dışişleri Bakanlığından 17 Aralık'ta yapılan açıklamada da Mısır'ın iki ülke deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik aldığı karar "tek taraflı" olarak nitelendirilerek Libya'nın bu kararı tümüyle reddettiği belirtilmişti.